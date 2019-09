Des athlètes vêtus en orange pour rendre hommage aux survivants des pensionnats autochtones

Les meilleurs coureurs universitaires de l’ouest du pays porteront du orange en l’honneur des survivants des pensionnats autochtones lors de la course Sled Dog Open, samedi. La course aura lieu au parc Victoria de Saskatoon, alors que l’Université de la Saskatchewan accueille le rendez-vous annuel.

L'événement réunissant des dizaines de jeunes athlètes, hommes et femmes, se tient à quelques jours de la Journée du chandail orange visant à reconnaître les dommages causés par le système des pensionnats autochtones du Canada.

Ce sera la première course majeure pour Dylan Bauman dans l’uniforme des Huskies de l’Université de la Saskatchewan. Il espère, bien sûr, offrir une bonne performance, mais la course aura une signification plus profonde pour lui.

L’athlète de première année est d’origine métisse. Il affirme qu'il portera ses ancêtres et d'autres survivants dans son cœur tout au long de son parcours de huit kilomètres.

L'objectif principal ce week-end est de courir pour eux. Dylan Bauman, Huskies de l’Université de la Saskatchewan

C’est une partie de l'histoire du Canada. On ne devrait pas essayer de le cacher. La seule façon d'aller de l'avant, c'est d'accepter ce qui s'est passé et de ne pas recommencer , croit Dylan Bauman.

L'entraîneur-chef de l'équipe de cross-country de l'Université de la Saskatchewan, Jason Reindl (à gauche), et l'athlète de première année Dylan Bauman montrent les uniformes que l'équipe portera lors de la course de samedi. Photo : Jason Warick/CBC

Un geste remarqué

L’an dernier, l'équipe des Huskies est devenue la première équipe universitaire au Canada à porter des maillots orange en l’honneur des survivants des pensionnats autochtones.

Lorsque les athlètes de l’Université de la Saskatchewan ont enlevé leur survêtement pour révéler leur maillot orange, on s’est questionné à savoir pour quelles raisons ils étaient vêtus ainsi , mentionne l’ancien Huskie et entraîneur de l’Université de l’Alberta, Sean Baynton.

Cela a suscité plusieurs discussions autour de la question des pensionnats autochtones. En termes de sensibilisation, je pense que c’était un geste important , ajoute l'entraîneur.

Samedi, des coureurs d’un peu partout dans l’ouest du pays ont décidé d’imiter leurs collègues de l’Université de la Saskatchewan et porteront eux aussi un maillot orange.

Eugene Arcand est un survivant des pensionnats autochtones. Il est heureux de voir d'autres universités canadiennes porteront aussi des uniformes orange pour rendre hommage aux survivants. Photo : Chanss Lagaden/CBC

Avant le déclenchement de la course de 2, 4 ou 8 kilomètres, les athlètes et les entraîneurs des différentes universités sont invités à participer à une cérémonie traditionnelle autochtone. Les capitaines de l’équipe de cross-country des Huskies remettront un cadeau à des aînés des Premières Nations.

La Journée du chandail orange sera officiellement célébrée partout au Canada le lundi 30 septembre. La journée a été nommée en l'honneur de Phyllis Jack Webstad, une survivante des pensionnats autochtones qui a dû enlever son chandail orange le premier jour de classe en 1973.

