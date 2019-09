Élections fédérales à l'Î.-P.-É. : le statu quo ou une surprise dans Egmont?

Entre les mains du Parti libéral du Canada depuis 2015 , la circonscription d'Egmont, qui s'étend sur une centaine de kilomètres de Summerside à North Cape, est la plus diversifiée de l'Île-du-Prince-Édouard.

Un texte de Julien Lecacheur

D'un côté, Summerside et ses 15 000 résidents ; de l'autre, la région de Prince-Ouest et ses champs d'exploitation, ses littoraux, son industrie de la pêche et son calme.

En 2015, c'est le candidat libéral Bobby Morrissey, originaire d'Alberton, qui avait mis fin au règne conservateur de huit ans de Gail Shea. Aujourd'hui, celui qui a été député provincial de 1982 à 2000 compte s'appuyer sur son expérience et sa connaissance du terrain pour l'emporter.

M. Morrissey défend le bilan du premier ministre Justin Trudeau, bénéfique selon lui pour la circonscription d'Egmont. Il promet dans un second mandat de nouveaux investissements.

Je veux que nous continuions à tirer parti des investissements économiques que nous avons faits dans la communauté ces quatre dernières années. Bobby Morrissey, candidat du Parti libéral, circonscription d'Egmont

Bobby Morrissey est satisfait du bilan de Justin Trudeau. Photo : Julien Lecacheur

Face à lui, trois néophytes de la politique, à commencer par Logan McLellan, qui voudrait bien récupérer cette circonscription précédemment détenue par Gail Shea.

Le candidat du Parti conservateur est aussi le plus jeune (26 ans) à se présenter dans la province. Conseiller en investissement, il croit en sa jeunesse pour bousculer les codes établis.

De plus, il estime que les promesses conservatrices visant à réduire le coût de la vie répondent aux préoccupations des électeurs d'Egmont.

J'ai remarqué que c'est un des plus gros enjeux, de réduire le coup de la vie. C'est le fondement de notre programme. Logan McLellan, candidat du Parti conservateur, circonscription d'Egmont

À 26 ans, Logan McLellan est le plus jeune candidat à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Julien Lecacheur

De son côté, le Parti vert du Canada mise sur un entrepreneur, Alex Clark. Ce résident de Summerside est connu pour son restaurant et sa microbrasserie installés dans le centre de la deuxième ville de l'Île-du-Prince-Édouard. Aujourd'hui candidat, il a été inspiré par les récentes victoires du Parti vert provincial.

En effet, les verts ont remporté les trois circonscriptions de Summerside lors des élections provinciales du printemps 2019. Alex Clark y devine une tendance. Optimiste, il se dit prêt à créer une nouvelle fois la surprise.

Depuis les élections provinciales, le regard des gens sur le Parti vert a changé. Les électeurs nous voient dorénavant comme un parti prenant des choix raisonnables et capables de faire face aux problèmes. Alex Clark, candidat du Parti vert, circonscription d'Egmont

Alex Clark est un entrepreneur connu dans la région de Summerside. Il a notamment ouvert un restaurant et une microbrasserie. Photo : Julien Lecacheur

Enfin, le Nouveau Parti démocratique (NPD) compte sur Sharon Dunn. Cette comptable qui réside à O'Leary s'implique dans sa communauté depuis des années.

Avec de vieux routiers du NPD comme Herb Dickieson, le candidat du parti lors des élections fédérales de 2015, Mme Dunn milite pour le recrutement de nouveaux médecins, un meilleur accès à des logements abordables, et la préservation de la nature.

Le système de santé - tout le monde me parle de la santé, mais aussi de l'environnement, sans oublier le logement - mais vraiment le système de santé est la priorité numéro un des résidents de cette circonscription. Sharon Dunn, candidate du NPD, circonscription d'Egmont

Sharon Dunn a passé les trente dernières années à aider les personnes de la communauté d'O'Leary. Photo : Julien Lecacheur

Dans Egmont, près de 30 000 électeurs sont attendus aux urnes le 21 octobre prochain.