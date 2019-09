Des artistes québécois parlent de l’importance de la marche sur le climat

Voici ce que certains d’entre avaient comme message à livrer.

Je ne sais pas si c’est un point tournant, mais c’est une étape, en tout cas. Et je pense qu’il va en avoir de plus en plus. Probablement de plus grosses que celle d’aujourd’hui. C’est toujours le peuple qui a fait bouger des affaires.

Je suis vraiment bouleversée d’être ici. Je trouve ça tellement galvanisant, émouvant d’être ici et de voir les gens qui se sont déplacés aujourd’hui. On a eu plusieurs manifestations au courant de l’année, mais là, c’est fou. Il y a tellement de monde.

On est beaucoup plus nombreux qu’on a parfois l’impression de l’être. Et une journée comme aujourd’hui, c’est fait spécialement pour ça. C’est fait pour affirmer notre nombre et pour constater notre solidarité, constater qu’on n’est vraiment pas seuls, qu’on a probablement beaucoup plus de poids qu’on ne le pense.

Stéphane Archambault, membre du groupe Mes Aïeux et comédien