Une entreprise transporte du bitume vers la Chine par conteneur

Une entreprise de Calgary, Melius Energy, a réussi à transporter du bitume à l’état semi-solide dans un conteneur et à le faire transporter par bateau vers la Chine, un moyen de plus pour que l’industrie pétrolière canadienne puisse exporter son bitume.

Pour l’instant, un seul wagon a été envoyé vers la Chine pour prouver que l’idée est réalisable. Le conteneur a transporté 130 barils de bitume.

Acheminer le pétrole par conteneur permet de ne pas avoir à y ajouter des agents diluants qui sont normalement utilisés pour liquéfier le bitume avant son transport par pipeline.

« Une différence fondamentale, c’est que nous sommes capables de transformer le bitume dans un état semi-solide, qui n’est pas inflammable et n’est pas classé comme une matière dangereuse et n’est pas toxique pour la vie marine », affirme Yuri Butler, responsable logistique et de la chaîne d’approvisionnement pour Melius Energy.

Une fois à destination, le bitume est remis à son état original pour qu’il puisse être utilisé. L’industrie pétrolière albertaine cherche depuis de nombreuses années un moyen d’exporter son produit vers les marchés plus lucratifs, comme l’Asie.

« Ce qui est le plus excitant, c’est qu’une fois que vous le mettez dans un conteneur, vous pouvez l'expédier partout dans le monde, a déclaré Yuri Butler. Cela ouvre la voie vers de nouveaux marchés pour l'Alberta. »

La ministre de l’Énergie de l’Alberta, Sonya Savage a salué l’innovation sur Twitter : « C’est une très bonne nouvelle! Le bitume de l’Alberta est en route vers les marchés internationaux après avoir quitté le port de Prince Rupert par conteneurs cette semaine. »

La compagnie ferroviaire Canadien National travaille aussi à solidifier le pétrole brut extrait des sables bitumineux pour qu'il soit transporté à moindre coût et de manière plus efficace en train et en bateau.