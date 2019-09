Redémarrage de la machine à papier numéro 9 à Alma

Les travailleurs de l’usine de Produits forestiers Résolu (PFR) à Alma ont pu reprendre le travail jeudi. La production de la machine à papier numéro 9 avait été interrompue le 30 août dernier en raison des conditions défavorables du marché et d'une hausse importante de l’inventaire.

C'est parti depuis hier [jeudi]. Tout le monde est à démarrer la machine. Cette nuit, ça a travaillé. On a fait nos inspections, nos vérifications prédémarrage. On est à plein effectif pour aujourd'hui et hier , affirme le directeur général de l’usine, Paul Falardeau.

L’arrêt de la production à permis à l’entreprise de donner de la formation à ses travailleurs. Certains d’entre eux sont partis à la retraite entre temps.

Bris d’équipement

Un bris d’équipement est toutefois survenu vendredi.

On a fait du papier un bout cette nuit, mais on a eu un bris d'équipement ce matin [vendredi]. Malheureusement, il y a un moteur électrique qui n'a pas collaboré. Il faut le changer. On est en réparation en ce moment , explique Paul Falardeau.

Les besoins en personnel se feront sentir chez PFR Produit forestiers Résolu au cours des prochains mois. Le directeur de l'usine cherche de 10 à 25 employés supplémentaires pour faire face à de nombreux départs à la retraite.

Avec les information de Claude Bouchard