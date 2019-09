Une famille manitobaine remercie des passants qui ont sauvé la vie d’un des leurs

Une famille de Brandon exprime sa reconnaissance à bon nombre de passants et un agent de police en congé qui ont sauvé la vie de Herb Burridge, un homme de 71 ans qui a été victime d'une crise cardiaque lundi.

Herb Burridge s’était soudainement effondré en chargeant un colis dans son véhicule dans le stationnement du magasin Canadian Tire à Brandon.

La chose suivante dont je me souviens, c’est que je me suis réveillé dans l’ambulance et que j’ai vu la lumière au-dessus de moi , raconte M. Burridge.

Après des soins initiaux à Brandon, M.Burridge a été transporté à Winnipeg par ambulance aérienne STARS et a reçu des soins à Hôpital Saint-Boniface et à l'Hôpital Grace avant d’être renvoyé à Brandon jeudi, où il poursuit son rétablissement.

Puisque M. Burridge ne se souvenait de rien entre le moment où il s’était effondré et le moment de son réveil dans l’ambulance, sa fille, Lana Russell, a publié une demande d’informations sur les réseaux sociaux après avoir appris que des passants avaient non seulement appelé le 911, mais avaient également pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire sur son père jusqu’à l’arrivée d’une ambulance.

Beaucoup de personnes, même des passants nous ont donné un peu plus d’informations sur la situation , indique Mme Russell.

Peu de temps après sa publication, Mme Russell dit avoir reçu un message texte d’un homme. Il a simplement dit qu’il était très heureux d’apprendre que mon père allait bien ou, à tout le moins, qu’il était en voie de guérison , a-t-elle déclaré.

Mme Russell ne le savait pas au début, mais cet homme est un policier de Brandon, Jason Medwechuk, qui se trouvait par hasard dans le stationnement avec sa femme le jour de l’incident.

Les ambulanciers arrivent dans trois minutes

M. Medwechuk a effectué la réanimation cardio-respiratoire et a fait venir un défibrillateur externe automatisé de l’intérieur du magasin pour pouvoir l’utiliser sur M. Burridge en attendant des ambulanciers paramédicaux, qui, selon Mme Russell, sont arrivés au magasin trois minutes après l’appel au 911.

Nous sommes très reconnaissants. Mon père ne serait pas assis à côté de moi sans son aide. Lana Russell, fille de Herb Burridge

Mme Russell a également parlé avec une autre femme qui était sur les lieux et a appelé le 911. La famille rencontrera M. Medwechuk et son épouse à l’hôpital vendredi.