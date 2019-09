Un mélange de neige et de pluie attendu cette fin de semaine en Saskatchewan

Des précipitations de 20 à 30 cm de neige fondante, de pluie ou de neige mélangée à de la pluie pourraient se déverser particulièrement sur le sud-ouest de la province, explique la météorologue de sensibilisation aux alertes à Environnement Canada, Natalie Hasell.

Elle ajoute que des accumulations de quelques centimètres de neige pourraient aussi être constatées particulièrement la nuit dans plusieurs régions, dont Regina, Moose Jaw, Saskatoon et Prince Albert.

Selon Environnement Canada, les températures devraient aussi osciller autour de 4 degrés le jour, et tomber sous le point de congélation la nuit.

Cette météo difficile, peu ordinaire pour cette période de l’année, est engendrée par une dépression qui vient des États-Unis et qui touche déjà l’Alberta.

Natalie Hasell invite les automobilistes à redoubler de vigilance notamment en raison des chaussées glissantes et de la réduction de la visibilité sur les routes à prévoir.

Maintenant, au début de la saison, on n’est pas habitué du tout. On va devoir faire beaucoup plus attention que d’habitude parce que les conditions routières peuvent changer très rapidement et peuvent être très différentes d’une place à l’autre , explique-t-elle.

Pour les déplacements absolument nécessaires, elle conseille d'avoir une trousse de sécurité. Il serait aussi bien d’aviser une personne de confiance de nos déplacements, suggère-t-elle. Cette personne pourrait alors alerter les services d'urgences si elle n’a pas de nos nouvelles.

Pour les automobilistes qui le peuvent, Natalie Hasell conseille de reporter les longs déplacements vers le milieu de la semaine prochaine quand le beau temps sera de retour.

Le soleil devrait en effet être de retour mercredi avec des températures autour des 10 degrés le jour, selon Environnement Canada.

Avec les informations d'Olivier Daoust