La Fureteuse vit les Journées du patrimoine au Fort Carlton

Les Journées du patrimoine sont une occasion non seulement pour en apprendre davantage sur l’histoire, et aussi pour l'expérimenter.

Je me retrouve avec près de 300 élèves au Fort Carlton, au sud-ouest de Prince Albert, pour vivre les Journées du patrimoine.

Lors de cette 14e édition de l’événement annuel organisé par la Société historique de la Saskatchewan (SHS), on découvre et revit l’époque des voyageurs et des trappeurs.

C’est une thématique des voyageurs et de l’époque de la Nouvelle-France qu’on avait très peu abordée ici. Pourtant, elle fait partie intégrante de notre histoire des francophones qui est fondamentale et extrêmement importante à l’établissement du Canada et des hommes et des femmes qui sont venus ici. Alexandre Chartier, directeur général de la Société historique de la Saskatchewan

En groupe, on se promène d’une activité à l'autre.

Je commence la journée en découvrant un jeu de cartes créé par la Société d'archéologie de la Saskatchewan, Trappeurs et commerçants. Il a été traduit en français par la SHSSociété historique de la Saskatchewan .

Le jeu Trappeurs et commerçants a été traduit en français par la Société historique de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Selon la directrice de la Société d’archéologie, Tomasin Playford, les joueurs en apprennent plus au sujet du commerce des fourrures, en faisant une partie.

Le jeu montre à quel point la Compagnie de la Baie d’Hudson, la Compagnie du Nord-Ouest, les Premières nations et les Métis étaient des acteurs de premier plan dans ce commerce.

Un petit tour en charrette nous fait ensuite bouger.

On doit travailler par équipe pour faire le voyage fictif de Winnipeg à Edmonton sur la piste Carlton. Ce n'est pas facile! La piste de charrette est semée de surprises et d’embûches.

La Fureteuse et son équipe font l'entraînement du voyageur. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Près de la rivière, nous faisons de l’exercice physique, un genre de camp d’entraînement du voyageur. Nous devons transporter des membres de notre équipe qui représentent les ballots de marchandises que trimballaient avec eux les voyageurs.

Plus tard dans le fort, la Compagnie de La Vérendrye, venue de Saint-Boniface au Manitoba, met en scène la vie des voyageurs et des soldats de la Nouvelle-France.

Des membres de la Compagnie de La Vérendrye avec des élèves aux Journées du patrimoine Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Ça fait depuis 25 ans que la compagnie fait des présentations, se rend dans les festivals pour partager notre culture, notre patrimoine, le fait français dans l’Ouest et l'arrivée des premiers Français dans l’Ouest. Pour nous, c’est vraiment notre mission , lance Michel Loiselle, capitaine de la Compagnie.

Coup de fusil par un membre de la Compagnie de La Vérendrye Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Les activités de la journée, très interactive, m’ont permis de rentrer dans la peau d’un voyageur, de voir de près le patrimoine de la Nouvelle-France et de découvrir le Fort Carlton déjà gagné par les couleurs automnales.

Le public est invité à participer à la 14e édition des Journées du patrimoine, samedi 28 septembre, de 10 h 30 à 16 h. Les activités se déroulent au Fort Carlton, au sud-ouest de Prince Albert et sont gratuites pour tout le monde.