Mondiaux d’athlétisme : Geneviève Lalonde en finale au 3000 m steeple

Son temps de 9 minutes 30 secondes et 1 centième lui a permis d'obtenir le tout dernier laissez-passer disponible. Quinze coureuses obtenaient leur billet, soit les trois premières de chaque vague et les six autres athlètes les plus rapides.

La Kényane Béatrice Chepkoech (9:18;01), détentrice du record mondial, a été la plus rapide.

La coureuse, originaire de Moncton, participait à la première vague de qualifications. Elle a dû attendre la dernière course avant de connaître son sort.

Geneviève Lalonde se dit satisfaite et compte se reposer au cours des deux prochains jours, avant la course finale de lundi.

J’ai vraiment laissé mon tout sur la piste. Ça a été une longue saison, mais je pense que tout s’enligne très bien vers Tokyo. Geneviève Lalonde, athlète

L’athlète néo-brunswickoise Geneviève Lalonde continue de briller sur la scène internationale. Photo : Reuters / Ahmed Jadallah

La coureuse se prépare effectivement pour son objectif ultime : participer à l’épreuve du 3000 m steeple lors Jeux olympiques de Tokyo de 2020.

Après le Qatar, Geneviève Lalonde prendra un peu de repos et participera à quelques courses de cross-country.

La coureuse reviendra au Nouveau-Brunswick en novembre. Elle organise, avec d'autres athlètes de haut niveau de la province, le deuxième Sommet de la course féminine à Saint-Jean. C'est un projet qui lui est cher, la promotion du sport chez les femmes. Le thème cette année : intégrer la course dans sa vie.

Avec les informations de François Le Blanc