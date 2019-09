Commission de services régionaux: Néguac reste sur ses gardes

La Municipalité régionale de Tracadie a finalement laissé tomber son droit de veto, au grand soulagement des municipalités de la Péninsule acadienne.

Lors de la réunion de la Commission des services régionaux, jeudi, Tracadie s'est rétractée permettant ainsi aux autres membres de voter en faveur d'un emprunt financier pour la collecte des déchets.

Jugeant les coûts liés au projet trop élevés, la Municipalité de Tracadie souhaite faire cavalier seul.

Au plus fort de ce bras de fer entre Tracadie et les 13 autres municipalités et les DSL, Néguac a menacé de quitter le regroupement de la Péninsule acadienne pour joindre la Commission des services régionaux de Miramichi.

Néguac demeure vigilante

Les tensions maintenant apaisées, le maire de Néguac, Georges Savoie, se réjouit de la tournure des événements. Toutefois, il reste sur ses gardes.

Ça règle le problème pour l'instant. Georges Savoie, maire de Néguac

Si la municipalité de Tracadie est toujours prête à continuer à collaborer avec le reste de la Péninsule pour les autres services, on n'a pas de problème. Mais, si la même situation se reproduit et qu'on est isolés de la Péninsule, on pourrait revoir la question. Il faut toujours rester sur nos gardes... J'ai quand même confiance que la municipalité de Tracadie va travailler avec les 13 autres municipalités et les DSL pour le bien de la Péninsule , explique-t-il.

Georges Savoie a remarqué que l'atmosphère était moins tendue lors de la dernière réunion de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne.

