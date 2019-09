Fermeture de trois rues principales au centre-ville de Winnipeg cette fin de semaine

La Ville fait savoir que le boulevard Memorial en direction sud aura une voie ouverte à la circulation entre l'avenue Portage et l'avenue St. Mary et sera complètement fermé entre l'avenue St. Mary et l'avenue York. Les automobilistes pourront tout de même aller vers le sud lorsque le boulevard Memorial tourne à la rue Osborne.

L’avenue St. Mary en direction ouest, entre la rue Vaughan et le boulevard Memorial, sera complètement fermée à la circulation.

La rue Osborne en direction nord aura également une voie ouverte entre l'avenue York et l'avenue St. Mary et sera complètement fermée durant deux à quatre heures le dimanche. La circulation en direction nord sera redirigée vers l'avenue York.

Pendant les fermetures, Broadway en direction est restera accessible en tournant à gauche depuis la rue Osborne en direction sud. L’ avenue York en direction est, qui se trouve à l’est du boulevard Memorial, restera accessible par le boulevard Memorial en direction nord.