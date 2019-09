D’une part la Direction de la santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue a dévoilé ses conclusions finales sur l’étude de biosurveillance du quartier Nord-Dame à Rouyn-Noranda et l’organisme réclame des actions immédiates en raison des risques pour la santé de la population.

En parallèle avait lieu la grève pour le climat partout en province, y compris en Abitibi-Témiscamingue.

L’équipe de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue s’est mobilisée pour vous proposer une émission spéciale en présence de nombreux invités.

Nous recevrons en direct la Direction de la santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue, la Fonderie Horne et le comité Arrêt. Nos journalistes seront aussi sur le terrain afin de rapporter les plus récentes nouvelles. Enfin, Daniel Bernard et Jean-Claude Beauchemin seront également en ondes afin de commenter les événements de la journée.

Pour écouter l’émission en ligne, cliquez ici.

Pour trouver la fréquence de Radio-Canada votre municipalité.

Amos: 91,5 FM

Rouyn-Noranda: 90,7 FM

Val-d'Or: 91,5 FM

La Sarre: 100,7 FM

Lebel-sur-Quévillon: 94,9 FM

Senneterre: 95,9 FM

Ville-Marie: 89,1 FM

Matagami: 1140 AM

Témiscaming: 103,1 FM

Waswanipi: 101,5 FM