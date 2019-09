Faute de personnel, une quincaillerie de Port-Cartier ferme temporairement

Le Groupe BMR de Port-Cartier en a fait l'annonce sur sa page Facebook.

Le directeur de la succursale de Port-Cartier et de Sept-Îles, Dominic Larouche, affirme être en démarche actuellement pour recruter le personnel nécessaire à la réouverture de la quincaillerie.

Entre temps, ce sont 13 employés qui se retrouvent temporairement sans travail. M. Larouche soutient que la direction évalue toutes les possibilités pour ces employés, même d'en transférer certains à la quincaillerie à Sept-Îles.

Toutes les options sont ouvertes, c'est ce qu'on a discuté avec les employés. Dominic Larouche, directeur des succursales BMR à Port-Cartier et Sept-Îles

Il y a quand même une distance entre les deux succursales puis leur demeure aussi, mais c'est sûr qu'il y a peut-être certaines accommodations possibles , affirme-t-il.

Le directeur assure qu'il reste en contact avec les employés.

Ça reste notre équipe et on veut être capable que ça fonctionne le plus rapidement possible. Dominic Larouche, directeur des succursales BMR à Port-Cartier et Sept-Îles

Ce qu'on veut, c'est être capable de trouver du monde qui vont se greffer à notre équipe pour être capable d'offrir le service qu'on a toujours offert , indique-t-il.

Un défi de taille

Dominic Larouche admet qu'il se trouve devant un grand défi, mais il est tout de même conscient qu'il s'agit d'une réalité qui frappe beaucoup de commerces au Québec.

Il faut être positif. Si on n'est pas positif, c'est sûr qu'on n'aura pas de bons résultats. Dominic Larouche, directeur des succursales BMR à Port-Cartier et Sept-Îles

On va tout mettre en œuvre pour essayer de trouver du monde qui vont se greffer à notre équipe pour être capable que nos gens travaillent et que la population de Port-Cartier ait le meilleur service possible , assure-t-il.

L'objectif premier est ainsi de recruter de nouveaux employés pour rouvrir le BMR de Port-Cartier, le plus rapidement possible , selon M. Larouche.

En attendant, la direction suggère à sa clientèle de se rendre à la succursale de Sept-Îles, située à une cinquantaine de kilomètres de là.