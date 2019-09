Marvel pourra conserver Spider-Man dans son univers

Alors qu’aucun accord ne semblait possible en août dernier entre Sony et Disney, à qui appartiennent les studios Marvel, pour garder le superhéros Spider-Man dans l'univers Marvel, une entente a finalement été annoncée vendredi, selon ce que rapporte le magazine américain Variety.

La rumeur circulait cette semaine, laissant entendre que les deux sociétés étaient sur le point de négocier un nouvel accord.

Mais Sony Pictures et Marvel ont vraisemblablement trouvé une façon de collaborer, puisque le président des studios Marvel, Kevin Feige, a confirmé vendredi que le troisième film de la série Spider-Man : Les retrouvailles (Spider-Man: Homecoming) allait être produit et qu’il mettra à nouveau en vedette l’acteur Tom Holland.

La sortie du long métrage serait prévue en juillet 2021.

Une affaire de droits

Marvel, racheté en 2009 par le groupe Disney, détient les droits de nombreux superhéros issus des bandes dessinées créées par Stan Lee : Avengers, Black Panther, etc. D'autres superhéros, comme X-Men, sont passés sous le giron de Disney lorsque le groupe a récemment acquis la société 20th Century Fox.

Toutefois, c'est Sony qui détient les droits cinématographiques de Spider-Man. Depuis des décennies, l'homme-araignée est le joyau sur lequel Marvel bâtit son empire. Il est aussi l'un des superhéros ayant rapporté le plus à l'industrie du cinéma, y compris un Oscar l'an dernier pour le film d'animation Spider-Man : Dans le spider-verse (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

En 2015, il aura fallu la signature d'un accord historique et confidentiel entre Sony et Marvel pour permettre à Spider-Man d'intégrer la trame scénaristique de l'univers Marvel dans cinq films au total, dont Spider-Man: Les retrouvailles (Spider-Man: Homecoming), en 2017, et Spider-Man : Loin des siens (Spider-Man: Far From Home) cet été.