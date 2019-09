Résultats attendus de l'enquête sur Kam McLeod et Bryer Schmegelsky

Bryer Schmegelsky et Kam McLeod étaient poursuivis pour le meurtre au deuxième degré de Leonard Dyck, un professeur de l’Université de Colombie-Britannique, et soupçonnés des meurtres de Chynna Deese et Lucas Fowler, retrouvés morts quelques jours avant, le 15 juillet, près de Liard Hot Springs, dans le nord de la Colombie-Britannique.

Le mobile des deux jeunes hommes reste inconnu. Un criminologue de l'Université Western, Michael Arntfield, note qu'il est rare que des individus agissent en équipe pour tuer des personnes qu'ils ne connaissent pas, sans mobile apparent.

Dans des cas comme ceux-là, une intimité déséquilibrée naît de la violence, selon lui. Kam McLeod et Bryer Schmegelsky, originaires de Port Alberni, se connaissaient depuis l'école élémentaire et avaient travaillé ensemble au magasin Walmart.

Bryer Schmegelsky était réputé avoir un intérêt pour l'histoire du nazisme. Son père a raconté qu'il avait souffert de la séparation de ses parents et s'était réfugié dans le visionnage de vidéos sur YouTube et dans les jeux vidéo.

Un itinéraire à préciser

Pendant la fuite de trois semaines des deux jeunes hommes à travers trois provinces, des personnes auraient pu les aider par inadvertance, selon la GRC Gendarmerie royale du Canada . Un habitant de Cold Lake dit avoir tiré le véhicule des fugitifs de la boue, le 21 juillet, sans savoir qui ils étaient.

Mais leur parcours a surtout pu être reconstitué grâce à la découverte de carcasses calcinées de véhicules que les deux jeunes hommes auraient utilisés : une camionnette munie de couchettes en Colombie-Britannique et un véhicule utilitaire sport au Manitoba.