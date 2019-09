DoorDash compromet les données de près de 5 millions de personnes

L'entreprise est peut-être moins populaire au Québec qu'aux États-Unis – elle s'est implantée à Montréal il y a quelques semaines seulement – mais elle demeure un joueur majeur dans la livraison de repas à domicile, au même titre que Foodora, Uber Eats ou SkipTheDishes.

La société basée à San Francisco, qui sur un billet de blog assure prendre la sécurité de la communauté très au sérieux , s'est récemment rendue compte d'une activité suspecte.

Les experts qu'elle a embauchés ont découvert qu'une tierce partie avait accédé à des données des personnes enregistrées sur la plateforme le 4 mai 2019 .

La brèche concerne les personnes qui ont fait appel à DoorDash jusqu'au 5 avril de cette année.

Outre le nom et le numéro de téléphone, cette tierce partie a aussi eu accès aux adresses email (mais pas au mot de passe) et aux adresses de livraison ainsi qu'aux 4 derniers chiffres des cartes de crédits des clients et clientes ou au 4 derniers chiffres des comptes bancaires des restaurants et des livreurs et livreuses.

DoorDash se veut rassurante en disant que ce n'est pas assez pour commettre une fraude à la carte bancaire ou des retraits sauvages d'un compte en banque. Elle ne donne pas d'autres détails.

Pas la première controverse pour DoorDash

C'est un nouveau coup dur pour l'entreprise qui avait déjà défrayé la chronique cet été quand il a été découvert qu'elle ne versait pas les pourboires à qui de droit, mais retirait le montant de la somme qu'elle versait au livreur ou à la livreuse en guise de rémunération. De facto, la clientèle donnait son pourboire à l'entreprise.

Devant le tollé, elle a changé sa politique.

DoorDash, fondée en 2013 par Tony Xu et deux autres étudiants de l'université de Stanford, est présente dans quelque 4 000 villes aux États-Unis et au Canada.