Les jeunes mobilisés jusqu'au Témiscamingue pour le climat

C'est maintenant qu'il faut agir , affirme Élie Major.

Élie Roy, étudiant de quatrième secondaire à l'école Rivière-des-Quinze, croit qu'il faut que les décideurs doivent prendre prendre des mesures pour combattre les changements climatiques. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Des rassemblements et des activités d'actions et de sensibilisation environnementales se tiennent aux quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue en ce vendredi de manifestation sur le climat.

À l'école secondaire Rivière-des-Quinze, plusieurs initiatives autres que la marches ont été mises de l'avant. Parmi les pistes proposées, une meilleure gestion des matières résiduelles et l'implantation de brigades vertes à l'école.

Les élèves de l'école secondaire Rivière-des-Quinze à Notre-Dame-du-Nord se préparent pour la manifestation pour le climat. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Dès la rentrée, plusieurs étudiants étaient déjà mobilisés comme le précise Sabrina Riedel-Roy, enseignante en formation préparatoire au travail.

On a des noyaux d'élèves qui sont très très touchés par l'environnement et qui déjà au début de l'année avaient le goût de se mobiliser, dit-elle. On est parti de ce noyau pour démarrer la marche et ensuite lancer des brigades vertes à l'école.

Des élèves de l'école secondaire Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord préparent des affiches pour la marche pour le climat. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

L'environnement est un thème qui s'impose et qui fait sortir dans la rue des milliers de personnes dans divers pays. Pour Dominique Fortin, enseignante en art dramatique, l'école Rivière-des-Quinze devait prendre part au mouvement.

C'était important pour nous de faire partie de ce mouvement, même si on est en région éloignée, même si on était un petit milieu. Dominique Fortin, enseignante en art dramatique à l'école Rivière-des-Quinze

Cette journée ne doit pas être qu'une occasion de marcher pour marcher. Il faut un sens à tout ça. Nous avons des choses à faire dans notre école, dès la semaine prochaine des choses vont changer que ça ne s'arrête pas au 27 septembre, ajoute-t-elle.

Élie Major, étudiant en quatrième secondaire, croit que cette journée est aussi une occasion d'interpeller les décideurs publics.

Ce jour en fait représente un moyen pour nous de faire comprendre au gouvernement qu'on veut des changements. On veut un gouvernement qui va être responsable, avec une économie forte, mais faible en carbone. C'est maintenant qu'il faut agir avant que de trop grandes conséquences n'arrivent , a affirmé le jeune homme.

Les enseignantes Dominique Fortin et Sabrina Riedel-Roy et l’étudiant de quatrième secondaire Élie Major. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

La cause environnementale constituait un enjeu déjà présent à l'école, mais la mobilisation mondiale a été un des facteurs qui a contribué à propulser les choses. À nouveau, Dominique Fortin:

La réflexion était déjà commencée l'année dernière alors qu'on travaillait sur notre projet éducatif, on avait déjà cette sensibilité-là et on voyait qu'on n’était pas au rendez-vous. Il y a eu aussi tout le mouvement mondial et on a pas été indifférent à la jeune Greta qui parle avec émotions et dont les paroles réussissent à trouver le chemin jusqu'à notre coeur et notre conscience.