Une ONG qui viendra en aide aux victimes de cyberattaques majeures voit le jour

Les cyberattaques majeures ont le potentiel de carrément paralyser une société. C’est pour cette raison que Microsoft, la Fondation Hewlett, MasterCard et d’autres organismes philanthropiques ont lancé jeudi le CyberPeace Institute, une organisation non gouvernementale (ONG) ayant pour but de prévenir ces attaques informatiques et de venir en aide aux victimes.