Québec veut stimuler les technologies propres... dont les nouveaux carburants

L'annonce sera effectuée par le ministre de l'Économie et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon à l'occasion d'une allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Une somme de 40 millions de dollars sera allouée au développement de technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), comme l'électrification, la captation du carbone, le recyclage du plastique et les nouveaux carburants – ce qui comprend le gaz naturel.

De plus, au cours des prochaines semaines, Québec déploiera deux appels de projets d'environ 40 millions de dollars.

Le premier volet, auquel le gouvernement Legault compte allouer 34 millions de dollars, concerne l'acquisition ainsi que la commercialisation d'équipements, de procédés et de technologies propres dans le but de réduire les émissions de GES des compagnies québécoises.

Pour chaque projet retenu, l'aide financière non remboursable pourra couvrir jusqu'à la moitié des dépenses admissibles et devrait osciller entre 200 000 et 10 millions de dollars.

Dans le cadre de l'autre appel de projets, Québec consacrera également 5,5 millions de dollars afin de faciliter le développement de projets visant à réduire les émissions dans les secteurs agricole et agroalimentaire.