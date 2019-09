Cathédrale de Rimouski : La Fabrique Saint-Germain s’est trouvé un avocat

La juge nommée au dossier, Michèle Lacoix, avait exigé mardi, à la Fabrique Saint-Germain, de se trouver un avocat, sans quoi il y aurait jugement par défaut.

Ce sera donc l'avocat Édouard Côté, qui pratique à Rimouski, qui la représentera.

L'un des marguilliers de la Fabrique Saint-Germain, Jean-Charles Lechasseur, affirme vouloir en venir à une entente à l’amiable même s’il indique être conscient que son organisation part de loin .

Si des réponses sont positives, on aura pas à aller plus loin dans un processus de cour plus difficile.

Jean-Charles Lechasseur, marguillier de la Fabrique Saint-Germain