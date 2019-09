Un médecin disponible depuis l'Irlande pour ses patients de l'Î.-P.-É.

Il s'agit d'une solution temporaire mise de l'avant par l'agence provinciale de la santé pour que certains des 2500 patients du Dr Declan Fox continuent à consulter un médecin jusqu'à ce qu'un remplaçant soit recruté.

Le médecin d'origine irlandaise a décidé de retourner dans son pays natal pour sa retraite. Il a néanmoins accepté de continuer de voir certains de ses patients à l'Île-du-Prince-Édouard par Internet une fois par semaine, à partir de la fin octobre.

Le Dr Fox utilisera un ordinateur connecté à une caméra et un microphone. Une infirmière l'assistera à Tignish pour prendre le pouls des patients, ou leur administrer des injections ou des médicaments.

Un programme semblable existe déjà à l'hôpital d'Alberton afin de permettre à des patients de consulter des médecins ailleurs dans la province ou au pays.

Dans le cas du Dr Declan Fox, la connexion se fera depuis l'Irlande, précise Paul Young, l'administrateur des hôpitaux communautaires de l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard. À son avis, la solution n'est pas optimale.

Passer d'un médecin qui est au travail cinq jours par semaine, avec une pratique très occupée, à un jour par semaine ne répond certainement pas à tous les besoins de la communauté. Paul Young, administrateur des hôpitaux communautaires de l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard

L'agence provinciale de la santé devra faire le tri des quelque 2500 patients du Dr Fox en fonction de leur état de santé, afin d'identifier ceux qui pourront continuer à voir le médecin à la retraite.

L'infirmière Tanya Ellsworth, qui travaille avec le Dr Declan Fox depuis cinq ans, ne s'attend pas à ce que les consultations virtuelles aient un impact sur son travail. C'est pratiquement un docteur sur Skype , compare-t-elle. Le médecin sera en mesure de me parler et me dire ce qu'il a besoin que je fasse pour l'aider.

Daphne Butt, une des patientes du Dr Fox, est soulagée que le médecin ait accepté cette alternative de consulation.

Je pense que c'est génial parce que je ne pourrais pas avoir [un autre] médecin de toute façon Daphne Butt, patiente

Les consultations virtuelles ne sont toutefois pas une solution permanente au départ à la retraite du Dr Declan Fox, prévient Paul Young.

Santé Île-du-Prince-Édouard tente depuis deux ans de recruter un nouveau médecin pour la région de Tignish, précise l'administrateur.

L'agence de la santé admet que le recrutement de médecins demeure difficile dans l'ouest de la province.

Avec des informations de CBC