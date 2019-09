Grève pour le climat : « On a besoin d’action, pas pour demain, mais pour hier »

Le message pour les dirigeants est clair : Si vous venez ici, c’est pas pour prendre un selfie et dire que vous êtes beaux et que vous êtes verts, mais parce que vous y croyez et que vous vous engagez à bouger , a lancé François Geoffroy, porte-parole de La planète s’invite au Parlement sur un ton déterminé.

Notre conscience et notre patience est en train de s’épuiser. On a besoin d’action, pas pour demain, mais pour hier. François Geoffroy, porte-parole de La planète s’invite au Parlement

Dans une diatribe enflammée, Dominic Champagne, porte-parole du Pacte pour la transition, a largement dénoncé le double discours des politiciens.

Vous ne pouvez plus parler des deux côtés de la bouche en même temps. On ne peut pas se prétendre verts et continuer de s’enfoncer dans le pétrole et dans le gaz.

Notre camp, c’est celui de Greta Thunberg, celui d’écouter le message de la science qui nous dit qu’il faut opérer rapidement des changements radicaux. Dominic Champagne

Dans la ligne de mire, les lobbys du pétrole et du gaz ont également été largement montrés du doigt.

Inspiré par le discours de Greta Thunberg donné devant l’ONU en le 23 septembre, Marouane Joundi, de La Planète S'invite à l'Université, a repris le champ lexical de la militante suédoise.

Vous (les multinationales, NDLR) avez beau avoir tout l’argent du monde, mais qui êtes-vous? Vous choisissez l’égoïsme, l’injustice, et l’argent sale. Aux gouvernements incapables et laxistes, comment osez-vous? , pris dans votre bulle politicienne. Vous n’allez pas pouvoir nous éviter longtemps , a-t-il dit en assurant que les citoyens mobilisés sont en train de livrer une guerre.

François Geoffroy a lui aussi rappelé la puissance des lobbys, mais a aussi prévenu : Ils ont l’argent, on a le nombre.

Tous pensent que le 27 septembre est un point de bascule et même qu’il y aura un avant et un après 27 septembre .

Le message est clair et ferme, puisque tous les organisateurs ont prévenu qu’ils ne comptaient pas s’arrêter à cette grève mondiale et qu’ils continueront de militer jusqu’à ce que de vraies actions soient prises.