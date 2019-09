Le groupe présentera 10 nouvelles chansons originales, qui se veulent un Polaroïd du monde actuel, d'une société qui carbure aux extrêmes, bouleversée par des visions souvent complètement opposées a-t-on exprimé par voie de communiqué.

La bande formée de Karl Tremblay, Jean-François Pauzé, Marie-Annick Lépine et Jérôme Dupras fait ainsi suite à Octobre, un album publié en 2015 et qui avait remporté le Félix de l'album rock de l'année en 2016. Gus van Go et Werner F. sont de retour à la réalisation.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La pochette de « Les antipodes », le 10e album des Cowboys Fringants Photo : Facebook : Les Cowboys Fringants

Un premier extrait intitulé L'Amérique pleure sera dévoilé le 3 octobre. Il s'inscrit dans un ensemble de titres parfois drôles, parfois graves, toujours remplis d'humanité , avec des noms comme D'une tristesse, Les maisons toutes pareilles, Sur mon épaule ou Suzie Prudhomme.

Ce nouvel album marque également le début d'une nouvelle tournée qui mènera les Cowboys Fringants partout au Québec et dans la francophonie européenne au cours des deux prochaines années.