Manque de foin : les agriculteurs du Manitoba demandent l’aide de la province

Les agriculteurs et les éleveurs de bovins du Manitoba demandent au premier ministre Brian Pallister et au ministre de l’Agriculture, Ralph Eichler, de leur venir en aide afin qu’ils puissent faire face au ralentissement de la production de foin causé par la sécheresse.

Le temps presse , a déclaré Arnthor Jonasson, préfet de la municipalité rurale de West Interlake, sur les ondes de CBC.

Les municipalités manitobaines d’Entre-les-Lacs et de Parkland souhaitent avoir une réunion avec le premier ministre.

Je ne pense pas que nous pourrons éviter une baisse du nombre de vaches [que les producteurs vendent], mais si la province nous disait qu'elle avait bon espoir que la situation se règle, il y aurait peut-être des gens qui essaieraient de tenir le coup , dit M. Jonasson.

Seize municipalités ont déclaré un état de catastrophe agricole. Les municipalités de Gilbert Plains, Glenella-Lansdowne, Rosedale et Saint-Laurent ont récemment rejoint les 12 municipalités rurales qui étaient déjà sur la liste.

M. Jonasson explique qu’en raison de la sécheresse, le fourrage disponible est insuffisant pour l’entretien des bêtes. Les producteurs sont donc obligés d’acheter du foin trop cher ou, dans des cas extrêmes, d’essayer de vendre leur bétail.

J’ai vu des troupeaux mis en vente et personne ne veut en acheter pour le moment, car il n’y a pas de fourrage dans la région , a-t-il ajouté.

Henry Rosing, un producteur de bétail dans la région du lac Francis décrit la sécheresse comme un autre coup dur pour l’industrie de l’élevage bovin local, après de nombreuses inondations qui ont anéanti les pâturages, précédées par la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine.

Il affirme que son rendement en foin représentait cette année 30 % du volume moyen.

Cet été, le gouvernement provincial a autorisé temporairement les producteurs à couper du foin et à faire paître leurs animaux sur des terres de la Couronne non autorisées à des fins agricoles, en plus de verser de nouveaux fonds pour l’accès à l’eau.

Le ministre de l’Agriculture envisage une aide supplémentaire pour les producteurs en difficulté.

Selon Ralph Eichler, il existe un certain nombre de ressources disponibles pour aider les producteurs à gérer les problèmes de pénurie d’aliments et la province étudie actuellement des options pour développer et améliorer ces appuis.

Précipitations tardives

M. Rosing qualifie les récentes précipitations tombées sur la province de trop tardives. En cette période de l’année, nous ne pouvons plus nous attendre à une croissance importante du fourrage, dit-il. Cela aidera un peu à garder le bétail dans les pâturages un peu plus longtemps, mais cela ne réglera pas vraiment le problème de pénurie d’alimentation pour l’hiver .

Il espère que la province apportera une aide accrue.