Les priorités pour les candidats dans Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup

D'ici au 21 octobre, certains thèmes seront amplement discutés par les candidats dans cette circonscription. L'amélioration du service de téléphonie cellulaire, l'accessibilité à l'internet haute vitesse et limiter les impacts de la pénurie de main-d'œuvre font partie des priorités de la majorité des candidats.

Pour Bernard Généreux, député sortant et candidat conservateur, le gouvernement canadien doit stimuler l'économie en redonnant aux électeurs.

Bernard Généreux représente le Parti conservateur du Canada aux élections de 2015. Il a remporté les élections en 2009 et 2015, mais a perdu de justesse en 2011 au profit du NPD.

C'est de mettre de l'argent de plus dans vos poches et dans celles des Québécois et Québécoises avec différents crédits d'impôt.

Bernard Généreux, candidat conservateur