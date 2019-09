Des milliers de personnes marchent pour le climat en Ontario

Si au Canada, le point de convergence de ce mouvement est Montréal, notamment grâce à la présence de la militante Greta Thunberg, l'Ontario n'est pas en reste.

À Toronto, des milliers de personnes se sont rassemblées au centre-ville en milieu de journée.

Les manifestants ont commencé à affluer dans la matinée devant Queen's Park, point de départ de la marche comme la jeune femme de 20 ans, Grace Ma. C’est un problème tellement important qui affecte beaucoup de gens. Toutes les conversations sur le sujet sont importantes , croit-elle.

Grace Ma, 20 ans est arrivée à Queen's Park bien avant le début de la marche. Photo : Radio-Canada / Annie Poulin

Les plus jeunes se sentent d'ailleurs concernés par les changements climatiques et plusieurs participent à la mobilisation.

De gauche à droite : Jacob Gefen, Younes Fatty et Adel Bennett Photo : Radio-Canada

Jacob Gefen a même apporté une pancarte qui dit : Il n'y a pas de planète B . Il explique qu'il est là pour sauver la planète et je ne veux pas mourir quand nous sommes très jeunes .

Pour moi c’est important d’être ici parce que j’aime la Terre et je veux rester ici longtemps alors je veux vivre une bonne vie , ajoute Younes Fatty à côté de lui. Adele Bennett a même un message pour les adultes : Je veux qu’ils apprennent qu’il faut apprécier la Terre et qu’on essaie de notre mieux de sauver la Terre et de ne pas polluer .

Le maire de Toronto, John Tory, a indiqué que le panneau lumineux sur la place de l'hôtel de ville est éteint en solidarité avec ceux qui manifestent.

Réaction du gouvernement provincial

Dans un communiqué, le ministre ontarien de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, Jeff Yurek, a réagi en revenant sur les initiatives de la province pour le climat.