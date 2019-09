Du soutien aux spectateurs sportifs atteints de troubles du développement

Les étudiants des programmes des sciences de la santé du Collège Boréal aideront les aînés, les personnes à mobilité réduite et celles atteintes de troubles du développement lors des matchs des Wolves et ceux du Five.

Le responsable des partenariats communautaires pour les Wolves de Sudbury, Michael Cullen, explique notamment qu’une entrée distincte sera prévue pour ces personnes, afin d'éviter qu’elles n'aient à passer par l’entrée principale de l’aréna, généralement très occupée.

Des couvertures seront disponibles pour ceux qui pourraient avoir froid. Il y aura des bouchons d’oreille et des gens seront là pour les aider à entrer et à sortir , note M. Cullen.

Il ajoute que des billets seront offerts à prix réduit pour les personnes qui requièrent l’aide d’un accompagnateur aux matchs.

Le propriétaire des Wolves de Sudbury, Dario Zulich, croit que l'équipe a de fortes chances de remporter la Coupe Memorial cette saison. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

La doyenne de l'École des sciences de la santé du Collège Boréal, Kim Morris, se réjouit du nouveau partenariat qu’elle qualifie de gagnant-gagnant .

Nos étudiants auront l’occasion d’aider des gens, de démontrer cette attitude bienveillante grâce à laquelle ils se sont dirigés vers une carrière en santé , affirme-t-elle.

Attirer le public

La saison dernière, les matchs des Wolves de Sudbury ont attiré en moyenne 3100 spectateurs, une hausse notable par rapport aux saisons précédentes. Les chiffres sont de tout même inférieurs à ceux du début des années 2000, où l’aréna communautaire de Sudbury accueillait près de 4000 personnes lors des soirs de matchs.

Pour le propriétaire des Wolves, Dario Zulich, les victoires contribuent certainement à attirer davantage de personnes, mais plusieurs autres éléments doivent également être pris en compte.

Il faut être capable de susciter de l’enthousiasme chez les supporteurs et déterminer ce qu’ils veulent. On vit à une époque où les clients changent rapidement, donc c’est notre travail de leur fournir cela. Dario Zulich, propriétaire des Wolves de Sudbury

Nous devons reconnaître qu’il y a d’autres sports, d’autres lieux de divertissement avec lesquels nous devons faire compétition , fait savoir M. Zulich.

Enthousiasme

Les Wolves jouent leur premier match à domicile vendredi contre le Battalion de North Bay.

Pour cette saison, ils pourront notamment compter sur le retour de leurs vedettes Quinton Byfield et Blake Murray.

Dario Zulich croit absolument que la formation a de fortes chances de remporter la Coupe Memorial, un exploit qu’elle n’a pas réalisé depuis 1932.

De ce que je vois, à ce que je sens, nous avons des joueurs incroyables, mais les entraîneurs, les gestionnaires, tout le monde vise cet objectif. Je suis très confiant. Dario Zulich, propriétaire des Wolves de Sudbury

Avant le match, une minute de silence sera observée à la mémoire de Jeremy Mahood, l’aumônier des Wolves décédé en juin.

Avec les informations de Frédéric Projean et de CBC