Un premier cas de maladie sévère liée au vapotage au Québec

Après qu’un premier cas eut été signalé au Canada la semaine dernière, voilà que le ministère de la Santé et des Services sociaux a confirmé vendredi qu’un homme d’une cinquantaine d’années était le premier Québécois à être atteint d’une maladie pulmonaire grave liée au vapotage.

L’homme en question, qui s’est déjà rétabli, avait décidé de cesser graduellement de fumer. Il avait donc recours à la cigarette électronique depuis quelques mois lorsque des symptômes ont commencé à se manifester.

Dans la foulée de ce premier cas au Québec, nous tenons à rappeler un message important, soit que le vapotage n’est pas sans risque et que ses effets à long terme ne sont pas encore connus , a indiqué Dr Arruda.

Au nombre des symptômes à surveiller, on compte la toux, l’essoufflement, les douleurs thoraciques, voire des nausées et des vomissements, a-t-il rappelé.

Ce cas à lui seul ne permettra toutefois pas au ministère d’établir exactement la cause. « On sait que c’est associé au vapotage, mais on n’a pas encore identifié l’agent sous-jacent qui fait en sorte qu’on a ces maladies pulmonaires », a de son côté indiqué la directrice régionale de santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin.

Le directeur de la santé publique avait déjà émis une mise en garde, le 10 septembre, pour appeler la population à rester vigilante.

Le premier cas au pays avait été identifié en Ontario, la semaine dernière.