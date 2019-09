Des cas de syndrome du museau blanc découverts au parc Mont-Riding au Manitoba

La maladie mortelle des chauves-souris, connue sous le nom de syndrome du museau blanc, a été découverte dans le parc national du Mont-Riding, au Manitoba. Selon le site de Parcs Canada, six chauves-souris ont été retrouvées mortes ou en train de mourir du syndrome ce printemps et cet été au parc national du Mont-Riding, situé à environ 250 km au nord-ouest de Winnipeg.

Les chauves-souris infectées ont été trouvées à l’entrée du parc ainsi qu’à Wasagaming, un village situé au centre du parc.

Cette découverte montre que l’infection fongique mortelle, qui a tué des millions de chauves-souris depuis sa première apparition en Amérique du Nord dans le nord de l’État de New York en 2006, continue de se propager dans l’ouest du Canada.

Le premier cas de syndrome du museau blanc chez les chauves-souris au Manitoba a été découvert dans le nord de la région d'Entre-les-Lacs en 2018 après que des tests ont confirmé la présence de la maladie chez des chauves-souris de la région du lac St-George.

Depuis ce temps, la province a pris des mesures pour empêcher la propagation de la maladie. Elle interdit aux gens d’entrer dans les cavernes pour chauves-souris.

D’après le zoologiste de la province chargé de la conservation de la biodiversité, Bill Watkins, ces mesures permettent de ralentir la propagation des champignons sans toutefois les stopper.

Les chauves-souris se déplacent librement d’hibernaculum en hibernaculum , dit-il.

Le zoologiste de la province chargé de la conservation de la biodiversité précise que la province s’attend à des taux de mortalité de 80 à 90% dans les grottes infectées par le champignon. Photo : Gracieuseté

Le syndrome du museau blanc est causé par un champignon microscopique, appelé Pseudogymnoascus destructans (ou Pd), qui prospère dans des milieux froids et humides comme les cavernes et les mines abandonnées, où les chauves-souris trouvent refuge pour leur hibernation. Les spores blanches du champignon attaquent principalement les parties dépourvues de poil de l’animal, comme le museau, les pattes et les ailes, où elles provoquent des démangeaisons qui réveillent les chauves-souris durant leur hibernation. Ces réveils fréquents font en sorte que les chauves-souris épuisent leurs réserves de graisse avant l’arrivée du printemps et en périssent. Le champignon peut ainsi tuer des colonies entières de chauves-souris en un seul hiver.

Les chauves-souris ont vraiment du mal à sortir de l’hibernation et à se remettre de cette maladie, explique le biologiste de l’Université de Winnipeg, Craig Willis. Les animaux trouvés au Mont-Riding étaient totalement émaciés. Plusieurs d’entre eux étaient morts quand ils ont été retrouvés.

Le biologiste admet qu’il n’était pas clair si les chauves-souris avaient été infectées dans la région d'Entre-les-Lacs et s’étaient envolées pour le Mont-Riding ou si elles avaient été infectées dans les abris plus proches du parc. M.Willis étudie les chauves-souris et tente de trouver des moyens de les aider à se remettre du syndrome du museau blanc.

Il existe au total six espèces de chauves-souris au Manitoba. Trois d’entre elles passent l’hiver dans la province en hibernation et trois migrent vers le sud pour l’hiver. Selon M. Willis, les trois espèces hibernantes sont menacées par le syndrome du museau blanc et sont donc considérées comme étant en voie de disparition.

Une petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus). Photo : Associated Press / Peter Thomson

La petite chauve-souris brune, l’espèce de chauve-souris la plus répandue au Manitoba est absolument écrasée par la maladie, dit-il.

Le zoologiste précise que la province s’attend à des taux de mortalité de 80 à 90 % dans les grottes infectées par le champignon.

Craig Willis explique que les Manitobains préoccupés par la perte de chauves-souris peuvent aider en préservant l’habitat de ces animaux.

Il demande à ceux et celles qui découvrent une colonie de chauves-souris ou remarquent une chauve-souris volant en hiver, lorsqu’elle devrait hiberner, de faire part de leurs découvertes à des biologistes en visitant batwatch.ca.

Jusqu’à présent, les seules provinces canadiennes exemptes du syndrome du museau blanc sont la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique.

