Un contrat « à vie »! Vraiment?

Si on en croit la plupart des articles et éditoriaux publiés à la suite de cette annonce, c’est une très bonne nouvelle, tant pour le maestro que pour l’orchestre lui-même. Le président-directeur général de l’OM, Jean R. Dupré, est même cité dans Le Devoir du 17 septembre : Dans l’histoire de la musique symphonique, rares sont les directeurs qui ont pu faire de telles annonces.

Ce à quoi je lui réponds : il y a un peut-être une raison à ça.

L’Orchestre métropolitain de Montréal (OM) a annoncé le « renouvellement à vie » du contrat de son directeur artistique et chef principal, Yannick Nézet-Séguin, le lundi 16 septembre 2019. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Sans rien enlever au mérite et à l’immense talent de Yannick Nézet-Séguin, chef de l’Orchestre Métropolitain depuis 20 ans déjà, ainsi que de celui du Metropolitan Opera à New York depuis peu, est-ce vraiment sain pour un organisme culturel de se lier, à perpétuité, au même directeur artistique?

Oui, la stabilité est réconfortante, mais la prise de risque et le renouveau sont des valeurs essentielles au processus créatif. Et elles devraient l’être tout autant au sein de nos institutions et organismes culturels.

Le public doit s’intéresser aux dirigeants de nos institutions culturelles et à leurs mandats. Ils ne sont pas élus, mais ils doivent rendre des comptes. Ils gèrent des sommes importantes et leurs décisions, comme leurs gestes, transforment non seulement nos institutions, mais aussi nos villes .

Regardez ce qui se passe du côté du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) à Ottawa, par exemple.

La nouvelle directrice générale du MBAC, Sasha Suda, a 37 ans. Imaginez prendre les rênes du plus grand musée du pays à cet âge-là!

Kevin Sweet, journaliste culturel et Sasha Suda, directrice générale du Musée du beaux-arts du Canada Photo : Radio-Canada / Pierre-Paul Couture

Je l’ai trouvée charismatique et pleine d’énergie dès notre première rencontre. Elle a quelque chose de cool.

Je la trouve aussi audacieuse dans ses idées pour repenser le musée. D'ailleurs, elle ne perd pas de temps pour les mettre en place. Lorsque vous irez au MBAC, la prochaine fois, vous constaterez que la billetterie a déjà été déménagée dans le Grand Hall. L'espace ainsi dégagé au rez-de-chaussée servira maintenant à des expositions gratuites. Elle veut ainsi rendre les oeuvres de la collection nationale - qui appartiennent aux contribuables, rappelons-le - plus accessibles.

Sasha Suda veut aussi créer un parcours visuel dans la ville pour mener les gens aux portes du MBAC et mieux utiliser l’espace extérieur du musée, tant à l’arrière qu’à l’avant.

Elle ne veut pas seulement monter des expositions, elle veut créer des événements. Il reste à voir si elle aura les moyens de ses ambitions.

La même chose se produit actuellement au Centre national des arts, avec l’arrivée de Kevin Loring et l'ouverture officielle du nouveau Théâtre autochtone.

Le directeur artistique du Théâtre autochtone du Centre national des arts, Kevin Loring Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les autochtones ont une façon différente de concevoir le théâtre et leur influence pourrait changer les pratiques dans le milieu.

Il suffisait d’assister à la pièce Là ou le sang se mêle pour le constater. À la fin de chaque spectacle, les créateurs ont récupéré tous les mouchoirs utilisés par les spectateurs bouleversés pour les mettre dans un sac et les brûler. C'était leur façon de s'assurer que ces larmes n’avaient pas été versées en vain. Quelle poésie!

Par la suite, une boisson traditionnelle a été servie, permettant les spectateurs et les membres de la distribution de prendre le temps de s’asseoir en cercle pour parler de ce qu’ils avaient vécu pendant la représentation.

Le public, traditionnellement habitué à applaudir à la fin d’un spectacle et quitter la salle, n’était pas familier avec ce genre de cérémonie. Les spectateurs ont été invités à faire les choses différemment, à dialoguer et, par conséquent, à changer de perspective.

L’Orchestre Métropolitain de Montréal, lui, est-il en train de se priver de cette opportunité de se renouveler en se liant à vie à une seule et unique vision artistique? Et les musiciens, eux, grandiront-ils s’ils sont toujours sous la direction de la même personne?

Imaginez si vous deviez être instruit par la même personne, pour le reste de votre vie, et que la perspective de cette personne soit la seule qui vous soit inculquée.

Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestre Métropolitain Photo : Les films Jad

Plus encore, sur le plan sociétal, ce mariage entre l’OM et Yannick Nézet-Séguin est aussi curieux car il s'inscrit à contre-courant.

Pensez-y.

On vient d’octroyer un contrat, à vie, à un homme. Un homme blanc, en plus. Ouvertement homosexuel, j’en conviens, mais, néanmoins, un homme blanc. N’est-ce pas tout ce système patriarcal qui est actuellement remis en question? Qu’en est-il de faire de la place à d’autres, des femmes et à des gens issus des minorités visibles, notamment, qui accèdent rarement à des postes de direction, surtout à la tête d’institutions culturelles?

Et la relève dans tout ça? La place des jeunes?

Certes, Yannick Nézet-Séguin est, lui-même, encore jeune selon les standards de sa profession. Il est au sommet de son art. Il est hot, comme on dit.

Qu’arrivera-t-il lorsqu’il ne le sera plus?