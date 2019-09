Journée de grève mondiale pour le climat en Abitibi-Témiscamingue

Des rassemblements sont prévus dans quelques municipalités de la région et dans la communauté autochtone de Lac-Simon, entre autres.

Des marches et des grèves se dérouleront dans une cinquantaine de villes au Québec et ailleurs dans le monde dans le but de souligner la crise climatique.

Un grand rassemblement aura lieu au campus de Rouyn-Noranda du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

À Montréal, des centaines de milliers de personnes sont attendues pour marcher avec la jeune militante Greta Thunberg.

D'ailleurs, le rouynorandien Jonathan Saint-Pierre, aussi connu comme Jonathan le prof pour ses capsules vidéo éducatives, était de passage hier soir à édition spéciale de l'émission 24/60 sur les changements climatiques.

Des citoyens et citoyennes de partout au pays pouvaient poser leurs questions à un panel composé de cinq candidats aux prochaines élections fédérales: Steven Guilbeault, candidat libéral, Alain Rayes, candidat conservateur, Alexandre Boulerice, candidat néo-démocrate, Stéphanie Dufresne, candidate du Parti vert et Monique Pauzé, candidate du Bloc Québécois.

Jonathan Saint-Pierre a demandé aux candidats comment on peut justifier que la santé des Canadiens et Canadiennes ait peu de considération dans les actions des grandes entreprises énergétiques et quelle attitude un gouvernement adopterait envers ces compagnies.

