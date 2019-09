Que fera la Ville d’Ottawa avec les allégations contre Rick Chiarelli?

Une enquête de CBC a révélé que six femmes accusent le conseiller du quartier Collège de leur avoir posé des questions inappropriées lors d’entrevues d’embauche, de les avoir emmenées à des bars de danseuses nues et de leur avoir ordonné comment se vêtir.

Dans une lettre adressée à CBC, l’avocat de M. Chiarelli affirme que son client nie toutes les allégations faites par les femmes et qu’il leur répondra officiellement lorsque son état de santé le lui permettra.

Pour le moment, M. Chiarelli n’est pas officiellement suspendu et touche toujours son salaire de 105 000 $. Les conseillers Scott Moffatt et Allan Hubley sont maintenant responsables des citoyens du quartier Collège.

Rick Chiarelli peut-il être expulsé du conseil municipal?

En un mot, non. Malheureusement, en vertu des lois provinciales, nous n’avons aucun mécanisme à la Ville pour écarter un membre du conseil , a expliqué le maire Watson, jeudi.

Les conseillers Jeff Leiper, Catherine McKenney et Shawn Menard ont demandé à leur collègue de donner sa démission, jeudi, s ’il sait que ces récits sont exacts . Or, cette décision revient à M. Chiarelli, et il a nié les allégations.

La Loi sur les municipalités stipule toutefois que si un conseiller est absent des réunions du conseil pour trois mois consécutifs sans la permission formelle du conseil, son poste devient vacant.

C’est pour cette raison que la décision du conseil municipal de ne pas permettre un congé officiel à M. Chiarelli, mercredi, est si importante. S’il n’obtient pas de congé, le compte à rebours continue.

Rick Chiarelli (à gauche) a répondu aux allégations par le biais de son avocat, lequel a écrit que le conseiller « s'est toujours comporté en fonction des normes morales et éthiques les plus élevées ». Photo : Radio-Canada

M. Chiarelli n’a pris part à aucune réunion de comités ou du conseil municipal depuis plusieurs semaines, mais s’il devait se présenter pour une seule de ces rencontres, le compteur recommencerait à zéro.

S’il démissionne ou si son poste devient vacant en vertu des règles provinciales, une élection partielle sera déclenchée, car il reste encore trois ans avant le prochain scrutin municipal en 2022.

Que peut faire le commissaire à l’intégrité?

Les autres membres du conseil municipal et le maire attendent les résultats de l’enquête du commissaire à l’intégrité, Robert Marleau, avant de juger davantage leur collègue.

M. Marleau a le pouvoir de faire enquête informellement et de se pencher sur les plaintes formelles. C’est à lui de déterminer si M. Chiarelli a enfreint ou non le code de conduite des membres du conseil municipal.

Ce code traite notamment des « abus de pouvoir » et du « traitement inapproprié du personnel de la Ville ».

Le commissaire à l'intégrité de la Ville d'Ottawa, Robert Marleau (à gauche). Photo : Joanne Chianello/CBC News

Le maire a également indiqué, jeudi, que si certaines des femmes déposent une plainte formelle, l’enquête du commissaire pourrait être plus longue. L’attente est frustrante, a-t-il avoué, car il veut que cette situation soit résolue.

Il encourage cependant les plaignantes à se manifester. Si M. Marleau conclut que M. Chiarelli a contrevenu au code de conduite, la Loi sur les municipalités prévoit que la Ville peut appliquer deux pénalités : une réprimande officielle et une suspension du salaire de M. Chiarelli pour une période de 90 jours.

Le commissaire peut aussi recommander au conseil d’ordonner à M. Chiarelli de présenter des excuses publiques et le retirer de certains comités desquels il fait partie.

Pourquoi les pénalités ne sont-elles pas plus sévères?

Selon le professeur Stéphane Émard-Chabot, les règles provinciales sont en retard par rapport aux sanctions pouvant être infligées à un élu municipal.

Le spécialiste du droit municipal a souligné que les conflits d’intérêts ont toujours été traités sévèrement, mais que les règles concernant des comportements inappropriés sont plus récentes.

Robert Marleau est entré en poste en 2013, et ce n’est que cette année que la province a ordonné à toutes les municipalités de se doter d’un commissaire à l’intégrité.

Je pense que pendant longtemps, le comportement politique d’un élu n’était jugé que par l’honneur de la personne en question , a expliqué le professeur Émard-Chabot, lui-même ancien conseiller municipal.

Le professeur Stéphane Émard-Chabot. Photo : CBC

Le manque de surveillance signifie que pendant longtemps, des comportements douteux ont été tolérés, selon M. Émard-Chabot, qui enseigne à l’Université d’Ottawa.

Les règles n’ont pas gardé le rythme avec les changements au fil du temps, et on devrait probablement les réexaminer, surtout en ce qui concerne les sanctions , a-t-il suggéré en citant l’exemple de l’ancien maire de Carleton Place qui est resté en poste même si son salaire a été suspendu en lien avec plusieurs infractions.

Mais des sanctions plus sévères, comme l’expulsion d’un élu, ne devraient pas être laissées à la discrétion des autres élus ou à l’opinion publique. Ce pouvoir, d’après le professeur, doit revenir au système de justice.

Qu’est-ce qui doit changer pour les adjoints des élus?

Contrairement à la majorité des employés municipaux, les adjoints des conseillers sont embauchés par les politiciens et leurs salaires proviennent du budget de chacun des conseillers.

Les adjoints n’ont aucune convention collective et ils n’ont pas la même sécurité d’emploi que d’autres membres du personnel municipal.

Le conseiller Shawn Menard propose que les adjoints soient syndiqués et aient plus de droits pour remédier à la situation. C’est une idée qu’entretient aussi le maire depuis les allégations. M. Watson a demandé un « plan d’action » qui examinerait comment « renforcer les droits » des adjoints politiques.

Jeudi, le greffier de la Ville d’Ottawa, Rick O’Connor, a annoncé qu’il passerait en revue le processus d’embauche et de recrutement du personnel politique des conseillers.

Ce processus pourrait mener à de nouvelles dispositions, comme la présence d’un employé spécialisé en ressources humaines lors d’entrevues, et l’obligation de tenir lesdites entrevues dans des édifices municipaux.

M. Chiarelli tenait régulièrement ses entrevues dans des cafés Starbucks.

M. O’Connor a aussi rappelé aux employés qu’ils peuvent contacter leur programme de soutien et une ligne téléphonique de crise ouverte 24 heures sur 24.

Avec les informations de Kate Porter de CBC