La Côte-Nord marche pour le climat

Les étudiants du Cégep de Sept-Îles sont en grève toute la journée vendredi pour l’occasion. À partir de 8 h, des étudiants organiseront une ligne de piquetage devant le Cégep.

À 10 h, ils se dirigeront à pied vers la SAQ puisqu’en plus des demandes globales en matière d’environnement, l'Association étudiante a choisi de protester précisément contre le refus de la SAQ de consigner les bouteilles de verre, affirme la présidente, Geneviève Duclos.

On recycle le verre, mais on ne le consigne pas et la consigne est vraiment une meilleure option environnementale. Geneviève Duclos, présidente de l'Association étudiante du Cégep de Sept-Îles

Des citoyens ont prévu de se joindre aux étudiants pour la marche. Le candidat du Parti vert à l’élection fédérale Jacques Gélineau ainsi que le candidat du Parti libéral, Dave Savard, seront aussi de la partie.

La grève d’un jour a été appuyée par 60 % des étudiants du Cégep qui ont participé au vote à cet effet.

Baie-Comeau se mobilise

En après-midi, ce sera au tour des étudiants du Cégep de Baie-Comeau de marcher pour le climat. Ils partiront du cégep à 13 h 30. Après avoir marché à Sept-Îles, Dave Savard se joindra aux étudiants de Baie-Comeau. Le candidat conservateur François Corriveau ainsi que la candidate du Bloc québécois, Marilène Gill participeront aussi à cette marche.

Les cours sont annulés au Cégep. Les professeurs et le personnel de soutien sont aussi invités à marcher avec les étudiants.

Manifester dès le primaire et le secondaire

Les élèves des écoles secondaires et même de certaines écoles primaires de la Commission scolaire du Fer participeront aussi à la grande mobilisation citoyenne sur le climat.

Les différentes directions d'écoles, le personnel enseignant et les élèves de Sept-Îles, Port-Cartier et Fermont souligneront par des activités, des rassemblements et des marches, leur soutien à la cause environnementale.

Les élèves de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles participeront également à ce vaste mouvement mondial. La responsable des communications à l'IESI, Gaël Gélineau, explique que les élèves vont écouter le discours de Greta Thunberg à l’Organisation des Nations unies (ONU) à New York puis marcheront en ramassant des déchets dans la cour de leur école.

Ekuanitshit

La communauté d'Ekuanitshit en Minganie marchera aussi pour le climat. Les manifestants vont se rassembler à 10 h au conseil des Innus avant de marcher jusqu'à la maison de la culture, où un repas communautaire sera servi.

La coordonnatrice à la mobilisation communautaire d'Ekuanitshit, Audrey-Lise Basile, affirme que l’objectif de la communauté est d’inciter les dirigeants à poser des actions concrètes pour que les jeunes puissent vivre sur une planète saine.

La communauté a déjà instauré des mesures en environnement. Le projet de compostage d'Ekuanitshit, démarré en 2018, permet désormais d'amasser près de 200 kilos de compost par semaine.

En après-midi, ce sera au tour des élèves de l’école Teueikan de manifester pour la cause. Ils marcheront sur le territoire de la communauté entre 14 h et 15 h.