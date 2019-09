Le lock-out à Bathurst est terminé

La question du salaire était la dernière qu’il restait à régler, indique le président de la section 1282 du Syndicat canadien de la fonction publique, Guy DeSilva.

Ils ont placé une offre de 1,6 % pour cinq ans, ce qui donne 8 % au total. On a pris un vote et ç’a été accepté par la majorité , dit-il.

La dernière entente collective entre les deux parties était échue au 31 décembre 2016. La Ville de Bathurst a imposé un lock-out à 22 employés administratifs le 25 juillet, après 20 mois de négociations.

C’est certain qu’on a eu un peu moins que ce qu’on demandait. Les membres sont satisfaits avec l’offre. On voulait à peu près le coût de la vie. On a eu un peu moins que ça. On a fait des gains aussi dans d’autres places dans le contrat monétairement , explique M. DeSilva.

On est content que c’est terminé et on a hâte de retourner au travail. Guy DeSilva, président de la section 1282 du Syndicat canadien de la fonction publique

L'heure est à la planification du retour au travail, ajoute le maire de Bathurst, Paolo Fongemie. Il espère un retour à la normale dès lundi.

Il reste à confirmer le processus de retour au travail, selon Guy DeSilva.