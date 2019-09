Singh applaudi pour avoir évoqué la destitution potentielle de Donald Trump

À la question Quelle est la première chose que vous diriez à Donald Trump si vous deveniez premier ministre? posée par une journaliste de CBC – le réseau anglais de Radio-Canada –, le chef du NPD a hésité avant de se prononcer.

J’espère qu’il sera destitué avant que je puisse lui parler , a-t-il finalement lâché, générant des applaudissements enthousiastes de la part de la centaine de partisans néo-démocrates qui s’étaient déplacés pour l’entendre dans un hôtel de Nanaimo, sur l’île de Vancouver.

Avant de poursuivre, M. Singh a toutefois précisé que ses propos ne devaient pas être interprétés de manière littérale. I say that a little tongue-in-cheek , a-t-il déclaré en anglais, une expression qui pourrait être traduite par : Je plaisante ou Je ne dis pas vraiment cela sérieusement .

Mais chose certaine, le leader néo-démocrate n’éprouve pas de sentiments distingués à l’égard de Donald Trump. Pour être honnête avec vous, je trouve cela dégoûtant qu’un président puisse attiser la haine et créer de la division , a-t-il poursuivi.

C’est horrible que quelqu’un en position d’autorité comme lui permette que des enfants soient arrachés aux bras de leurs parents, de leurs mères , a-t-il ajouté, faisant référence aux conditions de détention des migrants aux États-Unis.

Il ne faut pas permettre à quelqu’un comme lui de faire des choses comme ça sans qu’il y ait des répercussions, sans que personne ne le condamne. Et moi, je le condamne. Jagmeet Singh, chef du NPD

Ce n’est pas la première fois que Jagmeet Singh s’en prend au président américain. Il avait tenu des propos similaires lors du débat organisé par le magazine Maclean’s, au lendemain du déclenchement des élections, ainsi que mercredi dernier, devant l’hôtel de ville de Vancouver. Il avait toutefois été beaucoup plus prudent au sujet de la mise en accusation de Donald Trump.

Ce sera aux membres du Congrès de trancher , avait-il déclaré après une rencontre en privé avec le maire de Vancouver, ajoutant néanmoins qu’il y avait plusieurs exemples de preuves pour aller de l’avant avec cette action .

M. Singh est le premier des chefs de grands partis canadiens à se prononcer ainsi sur la destitution potentielle du président américain.

Questionnés mercredi sur l’impact de la mise en accusation de Donald Trump relativement à la ratification de l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC), le chef libéral Justin Trudeau et le chef conservateur Andrew Scheer avaient déclaré qu’ils allaient surveiller de près l’évolution de la situation.

La procédure de destitution envers le président américain a été lancée officiellement mardi. Donald Trump est accusé d’avoir mis de la pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky afin que ce dernier enquête sur le fils de Joe Biden, candidat à l’investiture démocrate en vue de l’élection présidentielle de 2020. Selon le New York Times, le lanceur d'alerte à l’origine de la plainte serait un analyste de la CIA qui a un temps été affecté à la Maison-Blanche.