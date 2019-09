700 jeunes unis pour déclarer l’urgence climatique

Des centaines d’élèves ont marché durant une quinzaine de minutes pour remettre au maire de Coaticook une déclaration d’urgence climatique.

C’est notre avenir, celui de nos futurs enfants et petits enfants. La planète se détruit peu à peu et ce n’est pas bien , a expliqué la présidente du conseil des élèves de l’école La Frontalière, Ève Lanciaux.

Le maire de Coaticook a promis aux jeunes de porter une attention très spéciale à leurs revendications.

Il y a des actes à poser et on veut les poser avec eux, en les écoutant et en en étant toujours plus performant dans nos réalisations , a affirmé Simon Madore.

En route vers Montréal

Par ailleurs, une dizaine de cyclistes ont quitté Sherbrooke jeudi en fin d’après-midi pour se joindre à la grande manifestation mondiale pour le climat qui aura lieu vendredi à Montréal.

Une dizaine de cyclistes ont quitté Sherbrooke jeudi pour se participer à la grande manifestation pour le climat qui aura lieu vendredi à Montréal. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

C’est un clin d’oeil à Greta Thunberg qui a traversé l’Atlantique à la voile pour se rendre en Amérique du Nord. Si elle a fait ça, on est capable de faire Sherbrooke-Montréal à vélo , a lancé l’un des cyclistes, Philippe Langlois.

Avec cette randonnée de 160 kilomètres, les cyclistes veulent faire la promotion du vélo comme alternative à la voiture.