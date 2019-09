Les employés du Tshiuetin déclencheront une grève générale illimitée

Après l’échec des négociations avec l’employeur , les employés du train Tshiuetin, qui fait la liaison entre Sept-Îles et Schefferville, déclencheront vendredi en grève générale illimitée.

Malheureusement on n’a pas réussi à en venir à une entente. La proposition de l’employeur était toujours un peu la même , indique Réjean Bradley, conseiller syndical à la CSN.

Selon lui, l’employeur accepterait d’accorder une augmentation de salaire uniquement en contrepartie de coupure d’heures chez certains employés.

On a pas d’autre choix que d’exercer notre droit de grève. L’avis de grève avait été envoyé […] 72 heures avant. On s’était donné jusqu’à aujourd’hui et notre délai se termine aujourd’hui, minuit , explique le conseiller syndical.

Comme il s’agit d’une grève générale illimitée, le débrayage durera jusqu’à ce que les parties s’entendent sur une nouvelle convention collective, explique M. Bradley.

Deux groupes d’employés entreront en grève. Le plus gros, celui des employés de Tshiuetin incorporé, compte une soixantaine de travailleurs œuvrant dans le train de passager reliant Sept-Îles à Schefferville.

Le train Tshiuetin, qui relie Sept-Îles à Schefferville Photo : Louis Moulin

L’autre groupe, les employés de Tshiuetin SEC, compte une vingtaine de personnes qui travaillent pour le transport des marchandises et du minerai entre ces mêmes destinations.

En théorie, la grève débute dès jeudi à minuit. En pratique, cependant, un train transportant des employés se trouve toujours à Schefferville et doit être ramené à Sept-Îles avant le début du débrayage.

Certains services maintenus

Selon le syndicat, l’offre du transport de passagers sera diminuée de moitié, passant de deux à un aller-retour par semaine.

Au niveau du transport de marchandises et toujours selon M. Bradley, le voyage qui a déjà lieu chaque semaine devrait être maintenu, mais sera réservé à la nourriture, l’essence et les pièces nécessaires à la maintenance des activités ferroviaires.

C’est donc dire que les employés en grève refuseront de transporter le minerai de la minière Tata Steel des installations de Schefferville jusqu’à Sept-Îles.

Tata Steel exploite des gisements de fer près de Schefferville Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Radio-Canada est en attente d’une réponse de Transport ferroviaire Tshiuetin concernant cette grève.