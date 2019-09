Un débat électoral sur le thème de l'économie coopérative et de l'éducation

Dans le cadre de son rassemblement annuel, le Conseil de la coopération de l’Ontario a organisé jeudi un débat avec trois candidats de la circonscription de Timmins — Baie James, notamment sur les thèmes de l’économie et de l’éducation.

Le député sortant et candidat néo-démocrate, Charlie Angus, la libérale Michelle Boileau, et le conservateur Kraymr Grenke ont participé à l’événement.

Économie sociale et coopérative

Le candidat du Parti conservateur Kraymr Grenke affirme qu’il faut établir un plan qui voit plus loin que la longueur d’un mandat et qu'il faut diversifier l’économie pour ne pas seulement dépendre des ressources naturelles.

Le candidat conservateur Kraymr Grenke est agent de développement économique pour le Wabun Tribal Council et siège aussi aux conseils d’administration du Service de police et celui de l’hôpital de Timmins. Photo : Parti conservateur du Canada

Des entreprises sociales robustes sont essentielles pour y arriver , a-t-il dit. Je veux travailler avec elles. Je ferais tout ce que je peux pour attirer des fonds [dans la région] .

De son côté, Charlie Angus estime que le Nouveau Parti démocratique (NPD) est le seul parti ayant un plan pour aider les coopératives.

Ce plan comprend une harmonisation des règlements entre les provinces et le fédéral pour simplifier le développement des coopératives.

M. Angus suggère l’attribution de microprêts pour les petites entreprises et les coopératives. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La candidate du Parti libéral du Canada Michelle Boileau croit qu’une économie sociale forte pourrait apporter des solutions à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, en s’assurant que la région soit un milieu de vie accueillant.

Elle souhaite, si elle est élue, travailler avec les organismes communautaires et s’assurer qu’ils reçoivent leur juste part du financement fédéral.

Éducation pour s’adapter à l’automatisation du travail

Michelle Boileau affirme qu’il faut revoir la façon d’offrir la formation continue.

Elle raconte avoir souvent entendu des adultes lui dire qu’ils veulent se perfectionner ou acquérir de nouvelles connaissances, mais qu’ils ne peuvent pas se permettre d’arrêter de travailler pour étudier.

Michelle Boileau, la candidate libérale dans la circonscription de Timmins — Baie James, travaille dans le monde de l’éducation en plus d'être depuis l'automne 2018 conseillère municipale. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Mme Boileau propose d’offrir de plus courtes formations, d’une durée de quelques semaines, pendant lesquelles les travailleurs auraient droit à l’assurance-emploi.

De son côté, Charlie Angus a mis l’accent sur l’importance de diminuer l’endettement étudiant et de créer une éducation accessible à toutes les étapes de la vie d’une personne.

M. Grenke, pour sa part, a souligné l’importance d’avoir des établissements d’enseignement équipés des plus récentes technologies.

Rétention des jeunes francophones

Nous avons exporté notre plus importante ressource dans le Sud, nos jeunes , a déclaré Charlie Angus. Nous devons avoir des programmes en place pour les ramener dans le Nord et commencer des projets d'entrepreneuriat et assurer la prochaine génération de francophones.

Michelle Boileau prône quant à elle l’augmentation du nombre de programmes offerts en français dans le Nord de l’Ontario.

Kraymr Grenke estime que la communauté doit travailler ensemble pour créer des conditions encourageant les jeunes à revenir dans le Nord et qu’il était motivé à travailler avec les communautés de la région pour y parvenir.

Il a par ailleurs partagé son parcours, lui qui, originaire de Timmins, est parti étudier à l’Université Laurentienne et à l’Université Western Ontario, avant de choisir de revenir chez lui.

Renaud Roy, du Parti populaire du Canada, et Max Kennedy, du Parti vert, sont les deux autres candidats qui se présentent aussi dans la circonscription de Timmins — Baie James.