Le premier paragraphe de la section « Recommandations », du rapport d’une centaine de pages, campe sans équivoque la position de la DSPuDirection de la santé publique sur les normes environnementales : On ne peut pas conclure qu’aucun effet à la santé n’est susceptible de se manifester à la suite d’une exposition chronique à des concentrations d’arsenic supérieures à 3 ng/m3 .

Par ailleurs, la DSPuDirection de la santé publique estime que le seuil de 3 ng/m3 ne représente pas un risque nul pour la santé.

Rappelons que la Fonderie Horne peut émettre jusqu’à 67 fois plus d’arsenic que le prévoit la norme provinciale. Elle a jusqu’en 2021 pour abaisser ses émissions à 100 nanogrammes par mètre cube (ng/m3), ce qui reste 33 fois plus élevé que la norme provinciale de3 ng/m3.

L'entrée de la fonderie Horne à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

L’étude de biosurveillance a démontré que les enfants du quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda sont en moyenne près de quatre fois plus exposés à l’arsenic que la normale.

La plus récente étude de biosurveillance chez les enfants du quartier Notre-Dame, à Rouyn-Noranda, montre une exposition moyenne 4 fois plus élevée à l'arsenic, une substance cancérigène. Une situation qui perdure depuis plus de 40 ans. Photo : Radio-Canada

En se fondant sur les lois québécoises, la DSPuDirection de la santé publique estime que le principe de précaution devrait s’appliquer dans cette situation. Les limites quant à l’évaluation du risque à la santé à partir d’une mesure d’arsenic unguéal (ongles) ne devraient pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives, peut-on lire dans le rapport. La DSPu considère que des actions concrètes doivent être mises en place immédiatement.

Outre les effets cancérigènes, une exposition à l’arsenic peut entraîner d’autres effets néfastes sur la santé qui incluent le diabète, des maladies de la peau, des toux chroniques, des effets toxiques sur le foie, les reins, ainsi que sur les systèmes cardiovasculaire, nerveux, périphérique et central. (Extrait du rapport de la DSPuDirection de la santé publique )

Rappelons que les résultats de cette étude sont connus publiquement depuis mai dernier, tout comme les principales recommandations. Malgré tout, le ministre de l’Environnement, Benoît Charrette, a fait savoir publiquement il y a quelques semaines qu’il n’avait pas l’intention, à court terme, d’imposer une réduction draconienne des émissions d’arsenic. Il s’est toutefois dit ouvert à revoir sa position en fonction des conclusions du rapport publié.

Cocktail de contaminants, effets accentués

Selon la DSPu, les normes établies pour chaque contaminant ne prennent pas en considération les « effets synergiques » d’une exposition simultanée à plusieurs contaminants, comme c’est le cas à Rouyn-Noranda. Ceci illustre l’importance de réduire au minimum l’exposition des enfants à l’arsenic, mais aussi à l’ensemble des contaminants pouvant provenir des émissions de la fonderie , précise-t-on dans le rapport.

Par ailleurs, les émissions de cadmium et de plomb par la Fonderie Horne dépassent elles aussi les seuils gouvernementaux applicables dans la province.

La population de ce quartier est par contre exposée simultanément à de multiples métaux qui peuvent agir de façon synergique et augmenter leur toxicité dans l’organisme. (Extrait du rapport de la DSPuDirection de la santé publique )

Ces effets synergiques n’ont pour l’instant pas été analysés par la santé publique régionale. Cependant, d’autres études citées par la DSPuDirection de la santé publique démontrent l’ampleur des effets. La combinaison de l’arsenic et du plomb aurait d’ailleurs des effets plus qu’additifs sur le développement des troubles neurologiques , cite-t-on en exemple.

Le journaliste Thomas Deshaies avait analysé l'eau du robinet de l'école primaire de Saint-Mathieu en laboratoire et constaté qu'il y a près de trois fois plus d'arsenic dans l'eau que la limite permise par le gouvernement. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La DSPuDirection de la santé publique note aussi que les enfants de Rouyn-Noranda sont plus exposés à l’arsenic que d’autres enfants qui consomment de l’eau contaminée à l’arsenic et qui ont fait l’objet d’une autre étude dans la région. Pourtant, le taux d’absorption de l’arsenic ingéré via l’eau potable est possiblement plus élevé que l’arsenic inhalé , notent les auteurs du rapport.

Réhabilitation des sols

La DSPuDirection de la santé publique estime que l’exposition à l’arsenic est causée par les émissions atmosphériques, mais aussi par les sols contaminés et les poussières chargées d’arsenic, qui se retrouvent dans les résidences. L’arsenic retombe au sol et s’accumule au fil du temps.

Bien qu’il n’existe au Québec aucune norme provinciale pour les retombées atmosphériques d’arsenic au sol, la DSPuDirection de la santé publique note qu’en 2017, les retombées dans le quartier le plus proche de la fonderie étaient 64 fois plus élevées que le seuil applicable en Allemagne.

Le quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Quant à la restauration des sols, le seuil applicable à la Fonderie Horne de Glencore est de 100 PPM (parties par millions), alors que la valeur limite pour un terrain résidentiel au Québec est de 30 PPM.

La DSPuDirection de la santé publique recommande que le seuil provincial s’applique à l’entreprise, d’autant plus que ce seuil excède les recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) , souligne-t-on dans le rapport.