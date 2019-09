Stade de football : le consortium demande à Halifax de contribuer jusqu’à 20 %

Le groupe Schooners Sports and Entertainment (SSE) fait depuis l’an dernier la promotion d’une éventuelle franchise de la LCF à Halifax, qu’ils espèrent nommer « Schooners de l’Atlantique ».

Le consortium demande que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et la Municipalité régionale d’Halifax financent un stade de 24 000 places à Shannon Park, un terrain vacant situé à Dartmouth dans le havre d’Halifax.

Photo aérienne de Shannon Park prise d'un hélicoptère à l'été 2018. Photo : Radio-Canada / CBC / Carolyn Ray

Schooner Sports and Entertainement compte emprunter les fonds pour la construction, mais demande que la municipalité contribue jusqu’à 20 % de la somme totale.

Le stade serait utilisé pour du football, du soccer, du rugby, de la crosse et d'autres sports, en partenariat avec Sport Nova Scotia, lorsqu'il ne serait pas utilisé pour la LCF, suggère le consortium SSE.

Le groupe promet que le stade sera ouvert 300 jours par an pour la communauté, et qu’il garantira 1500 heures et 25 semaines d’activités sportives pour les jeunes. Un dôme gonflable serait installé pour l’hiver.

Schooners Sports and Entertainment propose un dôme gonflable sur le stade en hiver. Photo : Schooners Sports and Entertainment

Les Wanderers d’Halifax, le club de la Première Ligue canadienne de soccer, n’ont pas démontré d’intérêt à quitter leur terrain près du centre-ville, les Wanderers Grounds. Quant à la nouvelle équipe qui s’apprête à faire ses débuts à Halifax, les Thunderbirds, ils évolueront dans une ligue de crosse intérieure au Centre Scotiabank.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Une illustration de l'emplacement d'un éventuel stade sur les terrains de Shannon Park. Photo : Schooners Sports and Entertainment

Cinq options ont été soulevées dans la proposition en ce qui a trait au financement de la municipalité dans le projet. Une d'entre elles vise à ce que la Ville d’Halifax verse deux millions de dollars annuellement au prêteur, que SSE paie un million de dollars et qu'un supplément ne dépassant pas 10 dollars par billet vendu pour des événements soit ajouté.

Anthony LeBlanc, un des trois promoteurs du consortium SSE, estime qu’il s’agit de la meilleure option. Ça répond aux inquiétudes des gens qui disent qu'ils ne veulent pas de stade parce qu'ils ne l'utiliseront pas. Les gens qui vont payer pour le stade seront ceux qui iront aux différents événements qui y auront lieu. Selon nous, ça enlève le plus possible le risque d'investissement de la Ville d’Halifax et nous nous attendons à ce que notre contribution et le supplément couvrent largement les deux millions versés , affirme M. LeBlanc.

Anthony LeBlanc à Moncton le 29 mars 2019. Photo : La Presse canadienne / Ron Ward

Des retombées économiques qui ne se matérialisent pas, selon un économiste

Le maire d’Halifax, Mike Savage, dit que les fonctionnaires municipaux doivent examiner la proposition avant de porter un jugement.

M. Savage reconnaît que le sujet risque de diviser la population. Il y a des gens qui veulent un stade à tout prix et des gens qui ne veulent pas de stade, à aucun prix. Je dis que si nous pouvions avoir un stade au juste prix, ça vaudrait la peine d’y penser. Nous devons analyser cela , dit-il.

Le conseiller municipal Tim Outhit, de son côté, soulève la possibilité de coûts additionnels dans ce secteur de Dartmouth. « On pourrait facilement se retrouver avec de 50 à 100 millions de dollars de dépenses, par exemple les routes, un débarcadère de traversier, de nouveaux traversiers », avance-t-il.

Moshe Lander, économiste de l’Université Concordia de Montréal spécialisé en sport, dit que le projet n’est pas avantageux pour Halifax et les Haligoniens.

Demander de l'argent des contribuables n'est pas raisonnable , déclare M. Lander.

Toutes les études démontrent que les retombées économiques des stades ne se matérialisent pas. Si Halifax contribue au projet, c'est de l'argent qu'elle ne va jamais récupérer , prévient le spécialiste.

Le professeur Moshe Lander s'est spécialisé dans l'économie du sport, à l'Université Concordia de Montréal. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Le consortium SSE demande également que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse injecte de 3 à 4 millions de dollars dans un stade de football.

La Municipalité d’Halifax se donne un an pour évaluer la proposition.

D’après le reportage de Paul Légère