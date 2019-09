Pénurie de main d’oeuvre : des producteurs de petits fruits à bout de souffle

La pénurie de main-d’oeuvre a des conséquences désastreuses pour la ferme Aux Champs Mère-Terre dans le Canton de Potton. Les producteurs de camerises et de baies d’aronia songent même à déclarer forfait. Une situation qui serait sans doute différente si les gouvernements soutenaient davantage les cultures émergentes selon les propriétaires.

Après quatre ans d'efforts, Diane Ouellette et Wayne Couvrette sont sur le point de laisser tomber. Faute de main-d'oeuvre, la moitié des plants de camerises n'a pu être récoltée en juillet. Le même scénario va se répéter avec les baies d'aronia.

Si on parle de l’aronia, c’est 25 rangées, avec au moins 12 rangées qui n’ont pas été récoltées. On parle de 1200 plants [...] On perd au moins 10 000 $ avec la perte de nos fruits cette saison-ci , a révélé la copropriétaire d’Aux Champs Mère-Terre, Diane Ouellette.

Même avec l'aide de deux voisins octogénaires qui travaillent bénévolement, le couple n'y arrive plus. Une bonne partie de la récolte sera perdue.

Le moral est pas mal à terre. On est découragé, on est prêt à laisser tomber la ferme [...] on appelle au secours, est-ce qu’il y a quelqu’un quelque part qui nous écoute? Diane Ouellette, copropriétaire d’Aux Champs Mère-Terre

On a essayé d'avoir des ressources financières du gouvernement. Ça n'a pas fonctionné parce que ce sont de nouveaux fruits [...] on ne tombe jamais dans les critères d’âge, il y a toujours un facteur qui fait qu’on n’est pas éligible. C’est pour ça qu’on voit la fin, on ne voit pas de porte de sortie , explique le deuxième copropriétaire, Wayne Couvrette.

Le couple conserve un mince espoir : trouver un partenaire d'affaires ou du moins une oreille attentive durant la campagne électorale.