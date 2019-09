La marche « La rue, la nuit, les femmes sans peur », pour une 41e fois

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées jeudi soir à Ottawa et Gatineau pour participer à la 41e marche « La rue, la nuit, les femmes sans peur », pour dénoncer la violence faite aux femmes et les agressions à caractère sexuel.

L’idée, c’est de reprendre notre pouvoir, reprendre notre place à part entière et se sentir en sécurité partout où on va, entre autres dans les rues , a expliqué Gabrielle Pelletier, animatrice au Centre d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel (CALACS) francophone d’Ottawa.

Jusqu’à 500 personnes étaient attendues dans la capitale pour faire une boucle jusque dans le marché By en partance de l’hôtel de ville.

Parmi celles-ci, Julie Meloche y participait avec ses élèves du secondaire. C'est important, parce que la violence faite aux femmes, c’est quelque chose qui est encore très présent dans notre société et on n’en parle pas assez , a raconté l’enseignante.

À ses côtés, son élève de 16 ans, Jillian Walsh, abondait dans le même sens. C’est important de s’unir avec les survivantes , a-t-elle ajouté.

C’est un moment privilégié où on peut revendiquer, dénoncer et où on peut aussi se solidariser ensemble , a poursuivi Mme Pelletier, l'une des organisatrices de l’événement.

Les participants de la marche « La rue, la nuit, les femmes sans peur » de l’Outaouais se sont joints à ceux d’Ottawa pendant le parcours, fidèles à une tradition instaurée il y a quelques années.

L'affaire Chiarelli a été abordée dans des discours avant le départ de la marche «La rue, la nuit, les femmes sans peur» à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

L’affaire Chiarelli s’invite à la marche

Avant de se mettre en marche, les personnes rassemblées à l’hôtel de ville ont pu entendre des discours, dans lesquels il a notamment été question des compressions du gouvernement de Doug Ford et de l’affaire Chiarelli.

L’événement se déroulait quelques heures seulement après de nouvelles allégations concernant le conseiller municipal d’Ottawa, Rick Chiarelli, qui aurait notamment demandé à des femmes de ne pas porter de soutien-gorge dans des événements liés au travail.

Quelques participantes portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des slogans qui demandaient sa démission.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Des participantes ont préparé des pancartes qui demandent la démission du conseiller municipal Rick Chiarelli. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Quand on a eu la nouvelle, on était choquées, on était frustrées, mais malheureusement ça ne surprend pas. Gabrielle Pelletier, animatrice au CALACS francophone d'Ottawa

Le fait que d’autres femmes viennent dénoncer, viennent prendre parole par rapport à ce qu’elles ont vécu [...], ça peut donner la force de nous aussi parler et dénoncer les agressions à caractère sexuel , mentionne Mme Pelletier.

Elle souligne qu’il est important pour les victimes de briser le silence et d’avoir un espace pour parler de ce qu’elles ont vécu pour être en mesure de dénoncer des gestes comme ceux qu’allèguent les femmes qui se sont confiées à CBC.

