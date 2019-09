Les enjeux électoraux de la communauté LGBTQ

Des membres de la communauté LGBTQ+ de Thunder Bay, dans le Nord-Ouest de l'Ontario, ont fait part de leurs priorités et ont questionné des candidats de deux circonscriptions lors d’un forum organisé par Thunder Pride plus tôt cette semaine.

Il s’agissait du premier forum du genre organisé par l’organisme dans le cadre d’une campagne électorale.

La plupart des enjeux abordés peuvent concerner l’ensemble de la population, mais certains touchent particulièrement les personnes LGBTQ+.

Hébergement des aînés

Michael Sobota a partagé l’inquiétude de plusieurs aînés qui se demandent s’ils pourront partager une chambre avec un partenaire du même sexe dans les résidences ou dans les établissements publics.

Michael Sobota, un activiste homosexuel depuis de nombreuses années, s'inquiète pour le sort des aînés LGBTQ+. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Le candidat du Parti conservateur Frank Pullia a affirmé être prêt à soutenir tout projet de loi qui assurerait aux aînés de vivre leur vie comme ils le souhaitent, y compris dans un centre d’hébergement public.

Frank Pullia a affirmé qu'il défendra les droits de tous les Canadiens s'il est élu. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

La députée sortante et candidate libérale Patty Hajdu a répliqué que les conservateurs ont voté régulièrement contre des projets de loi qui donnaient plus de droits à la communauté LGBTQ+.

Plusieurs participants au forum ont adressé leurs questions à la député et ministre sortante Patty Hajdu. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Elle a ensuite parlé de la stratégie de logement de son parti, qui pourrait, selon elle, permettre le développement d’un nouveau modèle d’hébergement qui répondrait aux besoins des aînés homosexuels, sans les forcer à renier leur identité.

Les jeunes autochtones et le suicide

Une jeune femme autochtone a demandé aux candidats ce qu’ils comptaient faire pour venir en aide aux jeunes autochtones LGBTQ2S, qui font face selon elle à beaucoup de détresse et parfois à un rejet de leur communauté.

La candidate du Nouveau Parti démocratique Anna Betty Achneepineskum a affirmé que l’intolérance vient de la colonisation et de l’influence de l’Église catholique et qu’à la base les communautés autochtones sont très ouvertes.

Anna Betty Achneepineskum a rappelé que la Nation Nishnawbe Aski avait sa propre version du drapeau de la fierté. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Mme Achneepineskum, une ancienne chef adjointe de la Nation Nishnawbe Aski, a affirmé qu’elle continuera d’être fortement engagée à prévenir le suicide chez les jeunes autochtones.

Anna Betty Achneepineskum est la candidate néo-démocrate dans la circonscription de Thunder Bay—Supérieur Nord. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Le député néo-démocrate sortant de Timmins—Baie James, Charlie Angus, a par ailleurs fait de la création d'un plan national de prévention du suicide un cheval de bataille.

Mme Hajdu croit pour sa part que les politiciens et les chefs autochtones doivent faire preuve de leadership pour lutter contre l'intolérance.

Elle a rappelé qu’elle a changé les règles concernant le programme d’emplois étudiants pour s’assurer que les organismes qui reçoivent des fonds ne font pas de discrimination.

Accès aux traitements hormonaux

La candidate néo-démocrate dans Thunder Bay—Rainy River, Yuk-Sem Won, a affirmé que le système de santé n’a pas su s’adapter à la diversité de la population, particulièrement pour les besoins des personnes transgenres.

Yuk-Sem Won a déclaré qu’il n'est pas normal que les personnes transgenres aient besoin de se déplacer dans de grandes villes comme Toronto pour recevoir des services médicaux. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Elle dit que son parti veillerait à ce que les services soient disponibles partout et que les professionnels de la santé soient mieux formés sur ces enjeux.

La candidate du Parti libéral Patty Hajdu s’est dite d’accord avec Mme Won, en ajoutant que pour y arriver il devait y avoir une augmentation des transferts en santé aux provinces, ce que son parti s’engage à faire dans un second mandat.

Des enjeux universels

Les participants du forum ont aussi voulu connaître les positions des candidats sur la gratuité scolaire et les changements climatiques.



Sur la question de l'éducation, le candidat du Parti populaire du Canada, Youssef Khanjari, a souligné que les étudiants sont aux prises avec l'augmentation de plusieurs autres dépenses et que la gratuité de l'éducation n'est pas la meilleure solution.

Youssef Khanjari, le candidat du Parti de Maxime Bernier dans Thunder Bay—Supérieur Nord, est lui-même un étudiant. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Il a rappelé la promesse de son parti d'exempter d'impôt la première tranche de 15 000 $ et moins de revenus, ce qui aiderait selon lui beaucoup d'étudiants.



Le candidat du Parti vert et ancien député néo-démocrate, Bruce Hyer, a indiqué que le programme de son parti prévoit la gratuité de l'éducation postsecondaire.

Nous ne voyons pas ça comme une dépense, mais comme un investissement dans notre économie, dans notre futur, notre jeunesse. Bruce Hyer, candidat du Parti vert du Canada dans la circonscription de Thunder Bay—Supérieur Nord

En ce qui concerne les changements climatiques, la députée sortante Patty Hajdu a dit que les libéraux se sont engagés à ce que le Canada atteigne la cible de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

M. Hyer a répondu en disant que les libéraux ont adopté les cibles de l'ex-premier ministre conservateur, Stephen Harper et ne les ont même pas atteintes.

Bruce Hyer a été député de Thunder Bay—Supérieur Nord de 2008 à 2015, d'abord sous la bannière du NPD, puis comme indépendant avant de finalement rejoindre le Parti vert en décembre 2013. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Il a par ailleurs encouragé les personnes présentes à élire le plus de candidats du Parti vert et du Nouveau Parti démocratique possible, dans le contexte probable d'un gouvernement libéral minoritaire, pour qu'ils puissent veiller à ce que les libéraux prennent des mesures concrètes pour contrer les changements climatiques.

Les verts élimineraient notamment toutes les subventions à l'industrie des combustibles fossiles.