Le lieu de résidence des députés fédéraux fait débat

Tim Uppal ne s’en cache pas. Il ne retournera pas vivre dans la capitale albertaine s’il remporte la circonscription de Mill Woods à Edmonton le 21 octobre prochain.

L'ancien ministre conservateur fédéral qui vit à Ottawa avec sa famille depuis 2008 compte demeurer dans la capitale canadienne.

J’ai une jeune famille et nous avons choisi de nous établir ensemble à Ottawa, où je peux passer plus de temps à leur côté. Ma femme est avocate aux Affaires étrangères donc nous nous sommes établis ici , a-t-il expliqué lors d’une entrevue accordée à CBC News cette semaine.

Une décision qui fait débat

Pour son rival, le candidat libéral Amarjeet Sohi, vivre auprès des électeurs est essentiel pour entretenir des liens forts avec la communauté.

Vous savez, mes voisins s’attendent à me voir et peuvent cogner à porte, ce qu’ils font souvent. Ils savent que si je suis à la maison, je leur ouvrirai. Si je ne suis pas là, ils appellent mon bureau , explique-t-il.

Pour moi, il est très important de vivre dans la communauté que je représente pour que mon travail soit fait correctement. Amarjeet Sohi, candidat libéral, Mill Woods

Amarjeet Sohi a rencontré les citoyens de sa circonscription le week-end dernier. Selon lui, habiter dans sa circonscription est primordial. Photo : Radio-Canada / Kim Trynacity/CBC

George McCarthy, un résident d’Edmonton rencontré lors d'un pique-nique organisé par le Kentwood Community League à Edmonton le week-end dernier, partage l’avis du candidat libéral.

S’il vit ailleurs, à Ottawa par exemple ou quelque part d’autre, tu ne peux pas lui parler , explique George McCarthy.

Tu peux toujours communiquer par courriel, mais ce n’est pas pareil , ajoute-t-il.

Tim Uppal lors d'une rencontre avec des supporters à son bureau de campagne. Photo : Fournie par: CPC

De son côté, Tim Uppal soutient que la distance ne l’a jamais empêché d’être présent pour ses constituants.

Selon lui, vivre à Ottawa lui permet de consacrer plus de temps à ses concitoyens lorsqu’il est de passage à Edmonton.

Quand je suis ici, je participe à des événements qui ne se terminent jamais avant 10 heures, 11 heures ou minuit le soir. Cela ne me pose pas de problème puisque quand je rentre chez moi, la maison est vide .

Pour Michelle Kroetsch, une résidente de la circonscription de Mill Woods à Edmonton, la distance n’est plus un obstacle grâce à Internet et aux réseaux sociaux.

On peut s’informer sur Internet, Facebook. Ils peuvent organiser des événements en direct afin d’inclure les gens. Je pense que la distance n’est plus très importante grâce au développement de la technologie , croit-elle.

Pas d’obligation selon la Loi électorale du Canada

Selon la Loi électorale canadienne, un candidat désirant représenter une circonscription à la Chambre des communes doit résider au Canada, mais pas nécessairement dans la circonscription où il brigue les suffrages .

Le candidat sortant peut donc choisir de vivre où il désire au Canada.

Selon Paul Thomas, chercheur au Centre Samara pour la démocratie à Toronto, voyager constamment entre Ottawa et leur circonscription peut être très difficile à gérer pour les députés ayant une jeune famille.

La solution que propose M. Uppal a du sens à plusieurs égards Paul Thomas, chercheur, Centre Samara pour la démocratie

Le chercheur qui a interrogé plusieurs députés affirme que la plupart du temps, les citoyens ne communiquent pas directement avec leur député, mais plutôt avec le personnel de leur bureau de circonscription.

Trouver des façons de rendre le Parlement plus inclusif afin d’avoir des représentants qui ont de jeunes enfants, d’autres qui ont des enfants plus âgés, améliorerait les politiques publiques. Surtout que le gros du débat en ce moment porte sur la manière de rendre la vie plus abordable pour les familles soutient le chercheur.

Dans un courriel, la chef des communications corporatives de la Chambre des communes Kori Ghergari affirme que tous les membres sont tenus de déclarer leur lieu de résidence au début de chaque nouveau Parlement.

Les membres qui ont une maison dans leur circonscription et dans la région de la capitale nationale doivent indiquer laquelle constitue leur résidence principale et laquelle est leur résidence secondaire, en fournissant les pièces justificatives , explique-t-elle dans une déclaration par courriel.

