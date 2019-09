Les moustiques sont de retour en force dans le Grand Moncton

Un indésirable est de retour en force dans les marais de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, où les moustiques semblent particulièrement actifs en ce début d’automne. Des garderies et des écoles de la région limitent d’ailleurs ces jours-ci les récréations et les sorties en plein air, pour protéger les jeunes enfants qui sont assaillis par les maringouins.

L'école Amirault, à Dieppe, a annulé la récréation mercredi avant-midi et recommande aux parents qui le souhaitent d'appliquer du chasse-moustique sur les vêtements des enfants.

Un autre facteur explique cette prudence redoublée : bien des éducatrices n’osent plus utiliser sur les enfants du chasse-moustique comme on en vend en pharmacie, car des parents s’y opposent.

Certains parents ne veulent pas que le personnel des garderies ou des écoles vaporise du répulsif contre les moustiques sur les vêtements ou la peau de leurs enfants. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Malheureusement, le chasse-moustique, c'est quelque chose qu'on a de moins en moins la permission d'utiliser , relate Geneviève Sivret, éducatrice à la Garderie La Mélodie, parce que les parents ont des méthodes (...), des produits qu’ils n'aiment pas appliquer sur les enfants .

Ces craintes des parents sont-elles exagérées?

Selon Christine Boudreau, présidente de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, le DEET, ou diéthyltoluamide, l’ingrédient actif utilisé dans la plupart des répulsifs contre les moustiques et les tiques, peut être employé chez les enfants de 6 mois et plus.

Le DEET, c'est quand même un bon produit , dit Mme Boudreau. Il peut cependant causer une certaine irritation de la peau.

Un chasse-moustique sans DEET. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Il existe des alternatives. Le répulsif PiActive - qui ne contient pas de DEET - est de plus en plus recommandé, indique Mme Boudreau, car il cause moins d’irritation et a plus une longue durée d’action.

Christine Boudreau recommande de vaporiser ce produit sur les vêtements de l’enfant ou la peau qui est exposée. Elle suggère également que les enfants remontent leurs chaussettes par-dessus le bas de leur pantalon, et rentrent leur chandail dans leur pantalon. C’est un peu moins beau, mais c’est super efficace , plaisante-t-elle.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Christine Boudreau, présidente de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Avec ou sans DEET, choisir un chasse-moustique pour ses enfants demeure une option prudente, rappelle Mme Boudreau. Elle souligne que les piqûres de moustique peuvent s’infecter et devoir être soignées avec des antibiotiques, et que les morsures de tiques porteuses de la maladie de Lyme peuvent avoir de sérieuses conséquences chez les enfants et les adultes.

Pourquoi tant de maringouins?

D'observer une recrudescence de moustiques à quelques jours du mois d'octobre n'est pas anormal, note Gaétan Moreau, professeur d'écologie des insectes à l'Université de Moncton, car ces espèces ont le potentiel d'être actives assez tard dans l'année.

Un moustique à l'œuvre Photo : iStock

Une météo inhabituelle en septembre, marquée notamment par le passage de la tempête Dorian, a probablement contribué à la situation actuelle, soupçonne-t-il. Les précipitations de septembre ont gorgé les sols d’eau, et le redoux qui a suivi aurait activé l’incubation des larves de moustiques.

Ce qu'on voit avec plusieurs espèces de moustiques - ça a été documenté sur la côte est c'est que de plus en plus nos moustiques sont présents un peu plus tard à l'automne, et ils vont émerger un peu plus tôt , souligne-t-il par ailleurs.

Il y a plus d'une trentaine d'espèces de moustiques qui vivent dans la région du Grand Moncton, indique le professeur.

D’après le reportage de Jean-Philippe Hughes