L'arrivée d'une candidate libérale dans Chicoutimi-Le Fjord fait réagir

Je suis bien content, car c’est mieux qu’il y ait des candidats, qu’il n’y en ait pas. On voit que c’est dur d’avoir des candidats. Si on commence à ne plus avoir de candidat d’un parti, l’intérêt va diminuer pas mal. Je lui souhaite la bienvenue dans la région , a affirmé avec un sourire le candidat conservateur dans Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel.

Du côté du Bloc québécois, on affirme ne pas craindre la nouvelle candidate du Parti libéral.

Je trouve qu’elle a beaucoup de courage. C’est quelqu’un qui, on m’a dit, n’aurait pratiquement jamais mis les pieds ici. Compte tenu des difficultés qu’a eues le Parti libéral pour trouver deux candidats dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je lui souhaite bonne chance , lance la candidate pour le Bloc québécois dans Chicoutimi-Le Fjord, Valérie Tremblay.

Un adversaire de taille

Invité à commenter la nomination tardive de la candidate libérale dans Chicoutimi-Le Fjord lors de son passage dans la région, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, a nié que son parti s'avouait vaincu dans cette circonscription.

Dajana Dautovic devra conjuguer avec la grande popularité du député conservateur sortant, Richard Martel, ce qui n'imquiète pas M. Champagne.

Ce que Martel doit défendre aujourd’hui, c’est des politiques d’un parti qui veut remettre en question l’avortement , a-t-il argumenté.

L’équipe du Parti libéral du Canada est complète pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.