The Bros. Landreth lancent un nouvel album

Près de cinq ans après avoir remporté un prix Juno pour Let it lie, leur premier album, la formation musicale winnipégoise The Bros. Landreth propose dès le 27 septembre un nouvel album intitulé '87.

Onze nouvelles chansons composent cet opus du groupe, qui a en figure de proue les frères C.

Le son des instruments à cordes et l'harmonie des voix dans un style folk aux accents americana demeurent la signature du groupe.

Nouveauté : des thèmes plus lumineux, plus joyeux, plus légers en comparaison à ceux abordés dans Let it lie, le premier album des Bros. Landreth.

1987, c'est l'année où nous sommes devenus frères. Joey Landreth, musicien The Bros. Landreth

À compter du 10 octobre, la formation musicale amorcera une tournée d'une vingtaine de dates qui mènera The Bros. Landreth en sol canadien, américain et européen.

Ils offriront un concert à Winnipeg en 2020. La date n'est pas encore annoncée.