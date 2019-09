Une victime de la crise du logement fond en larmes en rencontrant Jagmeet Singh

Betty Nicolaye, qui s’était déplacée sur les lieux d’un point de presse organisé par le Nouveau Parti démocratique, n’a pu retenir ses larmes en rencontrant le chef du parti, Jagmeet Singh, après une annonce relative à l’allocation canadienne d’aide au logement.

Émue, la femme âgée de 69 ans a raconté au leader néo-démocrate comment sa famille s’est retrouvée à la rue il y a cinq mois, lorsque la maison qu’elle louait depuis cinq ans a été mise en vente par son propriétaire.

Depuis, Mme Nicolaye et son mari dorment dans une tente, alors que leurs enfants – trois adolescents, dont un handicapé – s’entassent dans une vieille autocaravane décrépite.

Les membres de sa famille en sont même réduits à payer 1 $ pour prendre leur douche dans une station-service située à proximité.

La sexagénaire, qui habite Campbell River depuis 30 ans, aimerait beaucoup rester dans la région. Mais malgré tous ses efforts, elle n’arrive pas à se trouver un toit.

Les maisons se vendent comme des petits pains chauds ici. Betty Nicolaye

En cinq mois, Mme Nicolaye dit n’avoir trouvé que très peu de logements abordables qui soient assez grands pour que tous les membres de la famille aient leur propre chambre. Ce type de logement se loue actuellement 3000 $ par mois dans la région.

Chaque fois qu'on vient pour une visite, on nous dit toujours qu'il y a des dizaines d'autres familles intéressées , explique-t-elle. Les propriétaires nous demandent de remplir un formulaire sur Internet, mais ils ne nous recontactent jamais.

J’aimerais au moins qu’on nous rappelle pour nous dire que notre candidature n’a pas été retenue, et pour nous expliquer pourquoi! , ajoute Mme Nicolaye, découragée.

Car l’automne arrive à grands pas, et il commence à faire de plus en plus froid. Sans compter qu’au réveil, les draps dans lesquels Mme Nicolaye et son mari ont dormi sont détrempés par l’humidité. C’est difficile , confie-t-elle. Et c’est encore plus difficile d’être une mère dans ce temps-là. Parce qu’il faut rester forte.

Mme Nicolaye et son mari ont entassé toutes leurs possessions dans leur voiture. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

À la recherche de solutions temporaires, Mme Nicolaye s’est résolue à contacter des motels. Sans succès, encore une fois.

On nous répond que chaque chambre ne peut accueillir plus de deux personnes à la fois, déplore-t-elle. Il faudrait donc louer trois chambres, mais nous n’en avons pas les moyens.

Les finances de la famille sont effectivement modestes, la pension de la Sécurité de la vieillesse étant la seule source de revenu des parents.

Un témoignage qui tombe à point

Le NPD était de passage à dans la circonscription de North Island-Powell River jeudi matin pour étayer sa vision en matière de logement. C’est au moins la troisième fois depuis le début de la campagne que le parti consacrait une journée entière à l’habitation.

Jagmeet Singh a promis de bonifier la future allocation canadienne d’aide au logement, qui doit théoriquement entrer en vigueur l’an prochain, pour aider les ménages qui ont de la difficulté à payer leur loyer.

Cette allocation pourrait atteindre 5000 $ par année, soit presque deux fois plus que ce que prévoit la stratégie gouvernementale actuelle, qui a fait l’objet d’une entente entre Ottawa et toutes les provinces, sauf le Québec.

Mme Nicolaye estime que cette nouvelle promesse du NPD pourrait aider sa famille à retrouver un peu de sa dignité.

Ça aiderait beaucoup , a-t-elle déclaré aux nombreux médias qui se sont intéressés à sa situation jeudi.

Bien qu’à propos, la présence de la famille de Mme Nicolaye au point de presse n’avait pas été planifiée par le parti, assure le NPD. C’est plutôt une organisation autochtone qui aurait recommandé à la principale intéressée de se déplacer pour raconter son histoire au chef néo-démocrate.