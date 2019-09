10 choses à faire pour la Fête de la culture

Devenir un pionnier

Revivre l’arrivée des premiers habitants au Manitoba et redécouvrir leurs modes vie, c’est possible! Le musée de l’agriculture d’Austin organise des visites guidées en français et en anglais de son Village des pionniers.

Où? Musée de l’agriculture du Manitoba, Austin.

Quand? Vendredi 27 septembre et samedi 28 septembre, de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30.

Combien? Gratuit.

Pour qui? Ouvert à tous, mais recommandé aux enfants de 8 ans et plus.