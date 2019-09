Un agresseur sexuel pardonné... qui ne l'est plus

L'auteur des gestes était moniteur dans un camp de vacances de la région de Portneuf au début des années 80.

Âgé à l'époque de 18 ans, le résident de Québec a profité de séjour de camping pour faire des attouchements aux garçons âgés de 9 et 10 ans.

Lors des observations sur la peine, en mai dernier, l'avocat de l'homme de 55 ans l'a présenté comme un individu sans antécédents judiciaires, repenti.

Mais ce n'était pas tout à fait vrai.

En fait, Goulet a été condamné en l'an 2000 à 15 mois de détention pour avoir agressé quatre garçons.

Médiatisation

Il a par la suite obtenu un pardon pour ces événements, ce qui explique pourquoi la poursuite n'a pu les signaler au juge qui doit déterminer la peine dans le nouveau dossier.

Ce n'est qu'après la médiatisation de l'affaire que des victimes ont communiqué l'information au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Me Laura Plamondon-Dufour, du DPCP, a demandé au juge la permission d'interrompre son délibéré pour introduire cette nouvelle preuve, ce à quoi la défense s'est opposée.

Pardon révoqué

Le juge Steve Magnan vient de statuer que la poursuite pourra se servir de ses nouvelles informations, puisque le pardon obtenu par l'agresseur vient d'être révoqué.

La Loi sur le casier judiciaire, a expliqué le juge Magnan, prévoit dans certains cas l'annulation du pardon lors d'une nouvelle condamnation.

D'ailleurs, l'ancien dossier de Michel Goulet est réapparu dans les banques de données judiciaires, alors qu'il n'était plus accessible depuis son pardon.

Prison réclamée

La poursuite qui réclamait 12 mois de détentions à purger dans la collectivité contre l'agresseur a donc pu déposer en preuve ses antécédents judiciaires.

Me Plamondon-Dufour pourra s'en servir lors de nouvelles recommandations sur la peine, et du même coup demander une sanction plus sévère.

L'avocat de Goulet, Me Jean Beaupré, avait suggéré quant à lui que son client purge une peine dans la collectivité.

Les avocats vont revenir devant le juge Magnan en novembre pour lui faire part de leurs observations à la lumière des nouveaux faits.